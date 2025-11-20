Чи шкідливе випромінювання смартфона — що каже наука та коли є реальний ризик

Жінка підсвічується екраном телефона у темряві. Фото: Unsplash

Багато людей досі бояться "випромінювання від телефону", асоціюючи його з Чорнобилем, старими телевізорами та страшилками про шкідливий 5G чи Bluetooth. Але з позиції науки смартфон у звичних умовах використання не є джерелом постійної небезпечної "радіації", якою часто його уявляють.

Як насправді працює випромінювання смартфона

Смартфон дійсно випромінює радіохвилі: для зв'язку з мобільними вежами, Wi-Fi та Bluetooth, а також створює слабкі електромагнітні поля під час роботи електронних компонентів і акумулятора. Навіть коли телефон лежить на столі в режимі очікування, він не "спить повністю": підтримує з'єднання з базовою станцією, чекає на вхідні повідомлення, тримає інтернет-канал, синхронізує дані та періодично оновлює координати в мережі.

Водночас потужність цього випромінювання дуже мала. На відстані витягнутої руки смартфон дає менше випромінювання, ніж Wi-Fi-роутер, що стоїть за 3-4 метри від людини. А якщо відкласти телефон приблизно на пів метра, його внесок в електромагнітне тло стає практично непомітним.

Біль, втома, порушення сну та відчуття виснаження частіше мають інше походження, ніж самі радіохвилі. Телефон поруч підтримує стан постійної "фонової готовності" мозку — ми чекаємо повідомлень, прислухаємося до звуків і вібрацій, реагуємо на кожне світіння екрана. Світло дисплея, особливо у вечірній час, заважає нормальному виробленню мелатоніну, що погіршує засинання та якість сну.

Звичка без потреби перевіряти смартфон створює для нервової системи низку дрібних, але регулярних мікростресів. Навіть короткі сигнали, вібрація або просте очікування нового повідомлення виснажують мозок. Психологічний ефект "невидимої загрози" від гаджета, який нібито шкодить "якимось випромінюванням", особливо помітний у людей старших за 40 років.

Реальна небезпека пов'язана не з радіохвилями як такими, а з певними умовами використання телефону. Ризики зростають, якщо смартфон регулярно перегрівається — наприклад, коли його залишають під подушкою чи накритим тканиною під час заряджання. Також небажано тримати пристрій біля голови в місцях із дуже слабким сигналом, коли він працює на максимальній потужності передавача.

Окремий аспект — сон з телефоном зовсім поруч. У такому разі страждає насамперед психофізіологічний стан: мозок не розслабляється через постійні сигнали, очікування викликів або повідомлень, а світло екрана порушує природні ритми організму, навіть якщо саме випромінювання радіохвиль залишається в межах дуже низьких значень.

