Вредно ли излучение смартфона — что говорит наука и когда есть реальный риск

Многие люди до сих пор боятся "излучения от телефона", ассоциируя его с Чернобылем, старыми телевизорами и страшилками о вредном 5G или Bluetooth. Но с позиции науки смартфон в обычных условиях использования не является источником постоянной опасной "радиации", которой часто его представляют.

Как на самом деле работает излучение смартфона

Смартфон действительно излучает радиоволны: для связи с мобильными вышками, Wi-Fi и Bluetooth, а также создает слабые электромагнитные поля во время работы электронных компонентов и аккумулятора. Даже когда телефон лежит на столе в режиме ожидания, он не "спит полностью": поддерживает соединение с базовой станцией, ждет входящих сообщений, держит интернет-канал, синхронизирует данные и периодически обновляет координаты в сети.

При этом мощность этого излучения очень мала. На расстоянии вытянутой руки смартфон дает меньше излучения, чем Wi-Fi-роутер, стоящий в 3-4 метрах от человека. А если отложить телефон примерно на полметра, его вклад в электромагнитный фон становится практически незаметным.

Боль, усталость, нарушение сна и чувство истощения чаще имеют другое происхождение, чем сами радиоволны. Телефон рядом поддерживает состояние постоянной "фоновой готовности" мозга — мы ждем сообщений, прислушиваемся к звукам и вибрациям, реагируем на каждое свечение экрана. Свет дисплея, особенно в вечернее время, мешает нормальной выработке мелатонина, что ухудшает засыпание и качество сна.

Привычка без надобности проверять смартфон создает для нервной системы ряд мелких, но регулярных микрострессов. Даже короткие сигналы, вибрация или простое ожидание нового сообщения истощают мозг. Психологический эффект "невидимой угрозы" от гаджета, который якобы вредит "каким-то излучением", особенно заметен у людей старше 40 лет.

Реальная опасность связана не с радиоволнами как таковыми, а с определенными условиями использования телефона. Риски возрастают, если смартфон регулярно перегревается — например, когда его оставляют под подушкой или накрытым тканью во время зарядки. Также нежелательно держать устройство возле головы в местах с очень слабым сигналом, когда он работает на максимальной мощности передатчика.

Отдельный аспект — сон с телефоном совсем рядом. В таком случае страдает прежде всего психофизиологическое состояние: мозг не расслабляется из-за постоянных сигналов, ожидания вызовов или сообщений, а свет экрана нарушает естественные ритмы организма, даже если само излучение радиоволн остается в пределах очень низких значений.

