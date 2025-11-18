Видео
Хакеры действуют через Bluetooth — как уберечь свой смартфон

Дата публикации 18 ноября 2025 14:24
обновлено: 11:57
Постоянно включенный Bluetooth — почему это опасно и как защититься
Включенная функция Bluetooth на экране смартфона. Фото: Unsplash

Беспроводная связь Bluetooth стала настолько привычной, что большинство пользователей даже не задумываются о ней — она просто "работает" и облегчает ежедневную жизнь. Но вместе с удобством постоянно включенный Bluetooth может создавать серьезные угрозы для безопасности личных данных, о которых многие даже не догадываются.

Об этом пишет SlashGear.

Читайте также:

Чем опасен постоянно включенный Bluetooth

Bluetooth используется повсюду — от смартфонов, ноутбуков и наушников до периферии для компьютеров и фитнес-трекеров. Именно поэтому большинство людей оставляют его активным постоянно, особенно если гаджет часто подключается к беспроводным аксессуарам. Впрочем, когда модуль не выключается, устройство фактически сигнализирует, что готово подключаться к другим девайсам, чем могут воспользоваться злоумышленники.

Несмотря на то, что за десятилетия развития Bluetooth получил шифрование и усовершенствованные механизмы защиты, он, как и любое другое беспроводное соединение, не является полностью безопасным. Технология остается уязвимой к различным типам кибератак, в частности bluesnarfing и bluejacking, которые позволяют получать доступ к данным или отправлять нежелательные сообщения без ведома пользователя.

Если смартфон или другое устройство постоянно держит Bluetooth включенным, хакеры могут использовать соединение для отправки сообщений или рекламных объявлений без согласия владельца. В худшем случае злоумышленники способны получить фрагменты персональной информации, которые затем используют, например, для оформления кредитных карт или крупных покупок на ваше имя. Также существует риск доступа к чувствительным данным — банковским счетам, журналу вызовов, паролям — и последующего использования этой информации для онлайн-имитации вашей личности.

Еще одна проблема заключается в том, что владелец может даже не заметить, что его данные уже похищены, ведь очевидных признаков атаки может не быть. Кроме того, Bluetooth-сигнал можно использовать для отслеживания перемещений человека. Подобные механизмы давно применяют крупные ритейл-сети, которые размещают в помещениях специальные Bluetooth-маяки. Они не только фиксируют присутствие клиентов, но и собирают подробные сведения об их поведении.

Чтобы уменьшить вероятность подобных инцидентов, важно изменить подход к использованию Bluetooth, особенно в общественных местах. Если нет необходимости, модуль стоит выключать, когда вы выходите из дома или офиса. Если же вы постоянно пользуетесь беспроводными наушниками или другими аксессуарами, целесообразно отключить автоматическое повторное подключение, чтобы устройство не соединялось с сетями или гаджетами, которые вам неизвестны.

Напомним, российские хакеры все активнее нацеливаются не только на объекты критической инфраструктуры, но и на личные смартфоны украинцев, в частности военных. Наибольший риск заключается в заражении устройств вредоносным ПО, что может привести к полной компрометации данных.

Также мы писали, что рядом с портом зарядки большинства смартфонов есть едва заметное отверстие, которое пользователи нередко путают с механизмом для извлечения SIM-карты или декоративной деталью. На самом деле это отдельный микрофон, и состояние этого элемента непосредственно влияет на качество звонков, запись звука во время видео и работу голосовых ассистентов.

личные данные смартфон безопасность функции Bluetooth
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
