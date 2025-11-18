Постійно увімкнений Bluetooth — чому це небезпечно та як захиститися

Увімкнена функція Bluetooth на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Бездротовий зв'язок Bluetooth став настільки звичним, що більшість користувачів навіть не замислюються про нього — він просто "працює" і полегшує щоденне життя. Але разом зі зручністю постійно увімкнений Bluetooth може створювати серйозні загрози для безпеки особистих даних, про які багато хто навіть не здогадується.

Чим небезпечний постійно увімкнений Bluetooth

Bluetooth використовується всюди — від смартфонів, ноутбуків та навушників до периферії для комп'ютерів і фітнес-трекерів. Саме через це більшість людей залишають його активним постійно, особливо якщо гаджет часто підключається до бездротових аксесуарів. Утім, коли модуль не вимикається, пристрій фактично сигналізує, що готовий під'єднуватися до інших девайсів, чим можуть скористатися зловмисники.

Попри те, що за десятиліття розвитку Bluetooth отримав шифрування та вдосконалені механізми захисту, він, як і будь-яке інше бездротове з'єднання, не є повністю безпечним. Технологія залишається вразливою до різних типів кібератак, зокрема bluesnarfing та bluejacking, які дозволяють отримувати доступ до даних чи надсилати небажані повідомлення без відома користувача.

Якщо смартфон або інший пристрій постійно тримає Bluetooth увімкненим, хакери можуть використати з'єднання для надсилання повідомлень чи рекламних оголошень без згоди власника. У гіршому випадку зловмисники здатні отримати фрагменти персональної інформації, які потім використовують, наприклад, для оформлення кредитних карток або великих покупок на ваше ім'я. Також існує ризик доступу до чутливих даних — банківських рахунків, журналу викликів, паролів — і подальшого використання цієї інформації для онлайн-імітації вашої особи.

Ще одна проблема полягає в тому, що власник може навіть не помітити, що його дані вже викрадені, адже очевидних ознак атаки може не бути. Крім того, Bluetooth-сигнал можна використати для відстеження переміщень людини. Подібні механізми давно застосовують великі ритейл-мережі, які розміщують у приміщеннях спеціальні Bluetooth-маяки. Вони не лише фіксують присутність клієнтів, а й збирають детальні відомості про їхню поведінку.

Щоб зменшити ймовірність подібних інцидентів, важливо змінити підхід до використання Bluetooth, особливо в громадських місцях. Якщо немає нагальної потреби, модуль варто вимикати, коли ви виходите з дому чи офісу. Якщо ж ви постійно користуєтесь бездротовими навушниками чи іншими аксесуарами, доцільно відключити автоматичне повторне підключення, щоб пристрій не з'єднувався з мережами чи гаджетами, які вам невідомі.

Нагадаємо, російські хакери дедалі активніше націлюються не лише на об'єкти критичної інфраструктури, а й на особисті смартфони українців, зокрема військових. Найбільший ризик полягає у зараженні пристроїв шкідливим ПЗ, що може призвести до повної компрометації даних.

Також ми писали, що поруч із портом заряджання більшості смартфонів є ледь помітний отвір, який користувачі нерідко плутають із механізмом для виймання SIM-картки або декоративною деталлю. Насправді це окремий мікрофон, і стан цього елемента безпосередньо впливає на якість дзвінків, запис звуку під час відео та роботу голосових асистентів.