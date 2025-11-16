Для чого у смартфоні крихітний отвір біля зарядки — його справжня роль

Крихітний отвір біля порту для зарядки. Фото: кадр з відео/YouTube

Біля роз'єму заряджання більшості смартфонів є крихітний отвір, який багато хто плутає з отвором для витягування SIM-картки або декоративним елементом. Насправді це окремий мікрофон, і від його стану напряму залежить якість звуку під час дзвінків, запису відео та роботи голосових асистентів.

Про це пише SlashGear.

Для чого у смартфоні другий мікрофон

Смартфони вже давно не обмежуються одним мікрофоном. Окрім основного, виробники додають додаткові — саме вони зазвичай ховаються в маленьких отворах біля порта заряджання або поруч із ним. Такий мікрофон називають допоміжним або другим.

Під час розмови основний мікрофон "слухає" ваш голос, а додатковий — навколишні шуми: вітер, гомін людей, шум дороги. Програмні алгоритми порівнюють ці сигнали й приглушують зайвий фон, щоб співрозмовник чув вас чіткіше. Подібна схема давно стала стандартом у середньому та флагманському сегменті, а нині її часто можна зустріти навіть у недорогих Android-смартфонах.

Розташування біля порта заряджання обране не випадково. Нижня грань телефона зазвичай ближче до рота під час розмови, тут же розміщують динамік. Це зручно для захоплення голосу, не заважає кабелю та не займає додатковий простір усередині корпусу, де кожен міліметр на рахунку.

Допоміжні мікрофони покращують не лише дзвінки. Вони дають змогу робити більш "об'ємний" звук у відео, точніше працювати системам розпізнавання голосу та шумозаглушення, а також формувати більш реалістичну звукову картину навколо.

Щоб мікрофон працював коректно, варто час від часу перевіряти, чи не забився отвір пилом, ворсинками чи брудом, а також чи не перекриває його чохол або підставка. Один із симптомів проблеми — коли голос у записі звучить глухо, занадто тихо, або навпаки, фон стає надто нав'язливим. У такому разі варто запідозрити, що отвір заблоковано або сам мікрофон пошкоджено.

