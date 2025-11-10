Відео
Як очистити екран телефона від відбитків пальців і плям

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 16:32
Оновлено: 16:03
Як прибрати відбитки пальців з екрана Android — найкращі способи очищення смартфона
Протирання екрана смартфона. Фото: Freepik

Сучасні Android-смартфони мають яскраві екрани з високою роздільною здатністю, але навіть захисні покриття не рятують їх від відбитків пальців. До того ж екран телефона може бути вдесятеро бруднішим за кришку унітаза, тож разом із плямами ви прибираєте ще й бруд, пил і бактерії.

Про те, як правильно очистити екран смартфона від відбитків, пише BGR.

Читайте також:

Чому варто регулярно чистити екран смартфона

Незалежно від того, дорогий у вас флагман чи бюджетний Android, чистий екран напряму впливає і на зовнішній вигляд, і на комфорт користування. Відбитки пальців не лише мають неохайний вигляд, а й заважають нормально бачити зображення. Найпростіший спосіб позбутися слідів на склі — м'яка неабразивна мікрофіброва серветка. Її можна носити в сумці, кишені, бардачку авто або використовувати ту, що лежить у футлярі для окулярів.

Якщо потрібно просто швидко стерти сліди, достатньо насухо протерти екран мікрофіброю. Але варто пам'ятати: відбитки з'являються через природні шкірні жири на пальцях, тож інколи корисно додати трохи вологи. Для більш ретельного чищення використовують розчин теплої води з кількома краплями рідкого засобу для миття посуду без ароматизаторів. Його наносять саме на серветку, а не прямо на смартфон, і протирають екран круговими рухами. Після цього залишки вологи витирають другою, сухою мікрофібровою ганчіркою.

Окрім звичайної мікрофібри, можна застосовувати спеціальні засоби для екранів. Деякі виробники рекомендують спиртовмісні розчини: наприклад, Samsung радить використовувати очищувачі з вмістом етанолу або ізопропілового спирту понад 70%, наносячи їх тільки на серветку. Водночас важливо враховувати, що такі хімічні речовини з часом можуть поступово руйнувати олеофобне покриття, яке якраз і створене для зменшення кількості відбитків.

Більш делікатний варіант — нетоксичні рідини для очищення екранів у форматі спрею. Такі засоби часто продаються у невеликих дорожніх флаконах та комплектуються мікрофібровою серветкою, яку можна прати й використовувати багаторазово. Частина з них має антимікробні властивості, тож одночасно допомагає прибрати мікроби, і підходить не лише для смартфона, а й для екрана ноутбука.

Альтернатива спреям — одноразові серветки для екранів. Їх зручно тримати в офісі, машині чи сумці: протерли екран, викинули упаковку — і все. Оскільки відбитки пальців псують зовнішній вигляд телефона та заважають перегляду контенту, корисно взяти за звичку протирати екран принаймні раз на тиждень, а ще краще — наприкінці кожного дня.

Нагадаємо, подовжити життя смартфона реально навіть без спеціального обслуговування — достатньо кількох правильних звичок. Регулярні оновлення, контроль температури та акуратне заряджання здатні забезпечити стабільну роботу пристрою не два, а п'ять і більше років.

Також ми писали, що спроби "врятувати" розбитий екран смартфона підручними засобами, зокрема суперклеєм, можуть лише погіршити ситуацію. Хімічні речовини пошкоджують дисплейні шари й ускладнюють подальший ремонт, тож фахівці радять утриматися від самостійних експериментів і звертатися до сервісного центру.


Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
