Как убрать отпечатки пальцев с экрана Android — лучшие способы очистки смартфона

Современные Android-смартфоны имеют яркие экраны с высоким разрешением, но даже защитные покрытия не спасают их от отпечатков пальцев. К тому же экран телефона может быть в десять раз грязнее крышки унитаза, так что вместе с пятнами вы убираете еще и грязь, пыль и бактерии.

О том, как правильно очистить экран смартфона от отпечатков, пишет BGR.

Почему стоит регулярно чистить экран смартфона

Независимо от того, дорогой у вас флагман или бюджетный Android, чистый экран напрямую влияет и на внешний вид, и на комфорт пользования. Отпечатки пальцев не только имеют неопрятный вид, но и мешают нормально видеть изображение. Самый простой способ избавиться от следов на стекле — мягкая неабразивная микрофибровая салфетка. Ее можно носить в сумке, кармане, бардачке авто или использовать ту, что лежит в футляре для очков.

Если нужно просто быстро стереть следы, достаточно насухо протереть экран микрофиброй. Но стоит помнить: отпечатки появляются из-за естественных кожных жиров на пальцах, поэтому иногда полезно добавить немного влаги. Для более тщательной чистки используют раствор теплой воды с несколькими каплями жидкого средства для мытья посуды без ароматизаторов. Его наносят именно на салфетку, а не прямо на смартфон, и протирают экран круговыми движениями. После этого остатки влаги вытирают второй, сухой микрофибровой тряпкой.

Кроме обычной микрофибры, можно применять специальные средства для экранов. Некоторые производители рекомендуют спиртосодержащие растворы: например, Samsung советует использовать очистители с содержанием этанола или изопропилового спирта свыше 70%, нанося их только на салфетку. В то же время важно учитывать, что такие химические вещества со временем могут постепенно разрушать олеофобное покрытие, которое как раз и создано для уменьшения количества отпечатков.

Более деликатный вариант — нетоксичные жидкости для очистки экранов в формате спрея. Такие средства часто продаются в небольших дорожных флаконах и комплектуются микрофибровой салфеткой, которую можно стирать и использовать многократно. Часть из них обладает антимикробными свойствами, поэтому одновременно помогает убрать микробы, и подходит не только для смартфона, но и для экрана ноутбука.

Альтернатива спреям — одноразовые салфетки для экранов. Их удобно держать в офисе, машине или сумке: протерли экран, выбросили упаковку — и все. Поскольку отпечатки пальцев портят внешний вид телефона и мешают просмотру контента, полезно взять за привычку протирать экран по крайней мере раз в неделю, а еще лучше — в конце каждого дня.

Напомним, продлить жизнь смартфона реально даже без специального обслуживания — достаточно нескольких правильных привычек. Регулярные обновления, контроль температуры и аккуратная зарядка способны обеспечить стабильную работу устройства не два, а пять и более лет.

Также мы писали, что попытки "спасти" разбитый экран смартфона подручными средствами, в частности суперклеем, могут лишь усугубить ситуацию. Химические вещества повреждают дисплейные слои и затрудняют дальнейший ремонт, поэтому специалисты советуют воздержаться от самостоятельных экспериментов и обращаться в сервисный центр.