Чем можно протирать экран смартфона — три главные ошибки при чистке

Не протирайте экран смартфона этим, если не хотите его испортить
Ежедневно миллионы украинцев пользуются смартфонами, и это неизбежно приводит к их загрязнению. При этом неправильная очистка может нанести серьезный вред устройству — от микроцарапин до разрушения защитного покрытия.
Об этом пишет ITsider.
Грубая ткань — главный враг экрана
Привычка вытирать дисплей об одежду — джинсы, рубашку или другие грубые материалы — оставляет микроцарапины. Со временем стекло тускнеет, а чувствительность сенсора ухудшается.
Бытовая химия разрушает защитный слой
Средства для мытья посуды, антисептики и дезинфекторы могут повредить олеофобное покрытие экрана, оставить разводы или спровоцировать пятна. Порошковые моющие средства особенно опасны из-за абразивных частиц, царапающих поверхность.
Спиртосодержащие антисептики
Риск для дисплея и "начинки". Спирт не только снимает защитное покрытие, но и может проникать через щели корпуса, повышая риск внутренних повреждений. Так же не стоит прибегать к "народным методам" — например, зубная паста только ухудшит состояние экрана.
Оптимально использовать специальные салфетки для электроники, профессиональные спреи или микрофибру: они эффективно убирают грязь, не повреждая дисплей и не разрушая защитный слой.
