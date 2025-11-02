Видео
Україна
Видео

Не протирайте экран смартфона этим, если не хотите его испортить

ru
Дата публикации 2 ноября 2025 12:32
обновлено: 09:52
Чем можно протирать экран смартфона — три главные ошибки при чистке
Протирание экрана смартфона. Фото: Freepik

Ежедневно миллионы украинцев пользуются смартфонами, и это неизбежно приводит к их загрязнению. При этом неправильная очистка может нанести серьезный вред устройству — от микроцарапин до разрушения защитного покрытия.

Об этом пишет ITsider.

Читайте также:

Грубая ткань — главный враг экрана

Привычка вытирать дисплей об одежду — джинсы, рубашку или другие грубые материалы — оставляет микроцарапины. Со временем стекло тускнеет, а чувствительность сенсора ухудшается.

Бытовая химия разрушает защитный слой

Средства для мытья посуды, антисептики и дезинфекторы могут повредить олеофобное покрытие экрана, оставить разводы или спровоцировать пятна. Порошковые моющие средства особенно опасны из-за абразивных частиц, царапающих поверхность.

Спиртосодержащие антисептики

Риск для дисплея и "начинки". Спирт не только снимает защитное покрытие, но и может проникать через щели корпуса, повышая риск внутренних повреждений. Так же не стоит прибегать к "народным методам" — например, зубная паста только ухудшит состояние экрана.

Оптимально использовать специальные салфетки для электроники, профессиональные спреи или микрофибру: они эффективно убирают грязь, не повреждая дисплей и не разрушая защитный слой.

Напомним, что современные смартфоны становятся все больше, тяжелее и менее удобными для пользования одной рукой. Именно поэтому все больше пользователей обращают внимание на компактные модели, которые сочетают удобство, производительность и полноценный функционал без каких-либо компромиссов.

Также мы писали, что старый Android-смартфон не обязательно менять на новый флагман, даже если он начал работать медленнее. Устройства с длительной поддержкой от Google или Samsung способны оставаться быстрыми и стабильными — нужно лишь очистить систему и оптимизировать настройки.

ремонт телефоны гаджеты советы ошибки экран
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
