Компактные смартфоны возвращаются — почему "малые" модели снова в тренде

В руках компактный смартфон Samsung Galaxy S25. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные телефоны стали большими, тяжелыми и неудобными для управления одной рукой. Именно поэтому сейчас — лучший момент снова присмотреться к компактным моделям, которые не заставляют идти на компромиссы.

О том, почему стоит обратить внимание на них, пишет iTechua.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит выбрать компактный смартфон

Удобство в руке

Средняя ширина смартфонов 2025 года — 76-79 мм, и даже взрослым пользователям сложно держать такие устройства одной рукой; с острыми гранями и чехлом это ощущается еще больше. Компактные модели обычно имеют около 71 мм в ширину, поэтому приятно ложатся в ладонь. Если нужно больше экрана для фильмов или чтения — стоит добавить планшет, а не выбирать "лопату" для ежедневных задач.

Малый корпус — большой дисплей

Благодаря минимальным рамкам даже компактные смартфоны 2025 года предлагают экраны на 6,2-6,3 дюйма — достаточно для ежедневного использования. Показательный контраст: Galaxy S3 (2012) имел 4,8" при ширине 71 мм, а Galaxy S25 (2025) — уже 6,2" при ширине всего 70,5 мм. Таким образом, дисплей стал больше, а само устройство — компактнее.

Автономность без стереотипов

Представление, что "маленький смартфон = слабая батарея", больше не работает. Например, Xiaomi 17 (71,8 мм) получил аккумулятор на 7000 мАч, тогда как более массивный Xiaomi 15T (78 мм) — 5500 мАч. Развитие кремний-углеродных элементов позволило размещать емкие батареи в небольших корпусах.

Цена и доступность

Ранее компактные модели встречались преимущественно во флагманском сегменте — например, Galaxy S25 стартовал с примерно 40 тыс. грн. Но рынок изменился: флагманы заметно дешевеют уже через несколько месяцев, а средний класс пополнился компактными аппаратами вроде vivo X200 FE, который можно было приобрести менее чем за 20 тыс. грн.

Выбор небольших смартфонов растет с каждым годом. Хотя "больших" устройств все еще больше, тренд очевиден: компакт возвращается — и уже сегодня можно выбрать удобный, мощный и автономный смартфон без ощутимых компромиссов.

Напомним, что рынок смартфонов сегодня переполнен предложениями, а маркетинговые кампании часто побуждают покупать импульсивно. Впрочем, вместо погони за трендами стоит трезво оценить собственные потребности — ответив на несколько простых вопросов, можно найти модель с нужными характеристиками, без переплаты и в нужный момент.

Также мы писали, что смартфон может прослужить не два, а пять лет и больше, если правильно подойти к выбору и придерживаться нескольких привычек в пользовании. Регулярные обновления, бережное отношение к аккумулятору и контроль за состоянием памяти помогут сохранить устройство в отличном техническом состоянии значительно дольше, чем предусматривает гарантия.