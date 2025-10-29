Видео
ТОП-7 смартфонов, которые еще не устарели — что стоит выбрать

Дата публикации 29 октября 2025 14:24
обновлено: 12:33
ТОП смартфонов 2025 года, которые до сих пор актуальны — 7 отличных моделей
Смартфон Apple iPhone 14. Фото: кадр из видео/YouTube

После нескольких лет на рынке некоторые смартфоны все еще остаются быстрыми, удобными и хорошо поддерживаемыми. Можно получить современный гаджет без переплат, если не гнаться за новинками.

Об этом пишет РБК-Украина.

iPhone 14 / 14 Plus

Серия держит планку благодаря стабильной iOS, хорошей камере и быстрой зарядке.

Смартфон Apple iPhone 14
Смартфон Apple iPhone 14. Фото: ek.ua

Устройства получают актуальные патчи безопасности и корректно работают со всеми современными приложениями.

Samsung Galaxy S23

Флагман 2023 года отличается AMOLED-дисплеем, производительным чипом и ощутимой автономностью.

Смартфон Samsung Galaxy S23
Смартфон Samsung Galaxy S23. Фото: ek.ua

Его ценят за универсальность для работы, игр и повседневных задач.

Google Pixel 7a

Один из лидеров камерофонов в среднем сегменте.

Смартфон Google Pixel 7a
Смартфон Google Pixel 7a. Фото: ek.ua

Алгоритмы искусственного интеллекта помогают делать "профессиональные" кадры, а регулярные обновления Android сохраняют актуальность системы.

OnePlus 11

Ставка на высокое быстродействие и быструю зарядку без лишних компромиссов.

Смартфон OnePlus 11
Смартфон OnePlus 11. Фото: ek.ua

OxygenOS обеспечивает плавность интерфейса даже спустя несколько лет активной эксплуатации.

Xiaomi 13

Сочетает сдержанный дизайн с мощной "начинкой".

Смартфон Xiaomi Redmi 13
Смартфон Xiaomi 13. Фото: ek.ua

Подойдет тем, кто ищет баланс цены, качества фото и автономности.

Samsung Galaxy Flip 5

Компактный складной смартфон остается интересным благодаря форм-фактору и портативности.

Смартфон Samsung Galaxy Flip5
Смартфон Samsung Galaxy Flip 5. Фото: ek.ua

Для тех, кто хочет нестандартное, но практичное устройство.

iPhone SE (3-го поколения)

Вариант для ценителей iOS в компактном корпусе.

Смартфон Apple iPhone SE 2022
Смартфон iPhone SE (3-го поколения). Фото: ek.ua

Приличная производительность и более доступная цена поддерживают его популярность в 2025 году.

Напомним, что рынок смартфонов продолжает стремительно эволюционировать — модели, которые еще недавно считались бестселлерами, сейчас уступают место новым фаворитам. Среди Android-пользователей наибольшей популярностью пользуются доступные Samsung с примесью премиальных моделей и недорогие Xiaomi.

Также мы писали, что современный смартфон давно превратился в универсальный инструмент — он объединяет функции камеры, плеера, кошелька и даже ноутбука. В 2025 году производители снова подняли планку.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
