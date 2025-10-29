ТОП смартфонов 2025 года, которые до сих пор актуальны — 7 отличных моделей

ТОП-7 смартфонов, которые еще не устарели — что стоит выбрать
После нескольких лет на рынке некоторые смартфоны все еще остаются быстрыми, удобными и хорошо поддерживаемыми. Можно получить современный гаджет без переплат, если не гнаться за новинками.
Об этом пишет РБК-Украина.
iPhone 14 / 14 Plus
Серия держит планку благодаря стабильной iOS, хорошей камере и быстрой зарядке.
Устройства получают актуальные патчи безопасности и корректно работают со всеми современными приложениями.
Samsung Galaxy S23
Флагман 2023 года отличается AMOLED-дисплеем, производительным чипом и ощутимой автономностью.
Его ценят за универсальность для работы, игр и повседневных задач.
Google Pixel 7a
Один из лидеров камерофонов в среднем сегменте.
Алгоритмы искусственного интеллекта помогают делать "профессиональные" кадры, а регулярные обновления Android сохраняют актуальность системы.
OnePlus 11
Ставка на высокое быстродействие и быструю зарядку без лишних компромиссов.
OxygenOS обеспечивает плавность интерфейса даже спустя несколько лет активной эксплуатации.
Xiaomi 13
Сочетает сдержанный дизайн с мощной "начинкой".
Подойдет тем, кто ищет баланс цены, качества фото и автономности.
Samsung Galaxy Flip 5
Компактный складной смартфон остается интересным благодаря форм-фактору и портативности.
Для тех, кто хочет нестандартное, но практичное устройство.
iPhone SE (3-го поколения)
Вариант для ценителей iOS в компактном корпусе.
Приличная производительность и более доступная цена поддерживают его популярность в 2025 году.
Напомним, что рынок смартфонов продолжает стремительно эволюционировать — модели, которые еще недавно считались бестселлерами, сейчас уступают место новым фаворитам. Среди Android-пользователей наибольшей популярностью пользуются доступные Samsung с примесью премиальных моделей и недорогие Xiaomi.
Также мы писали, что современный смартфон давно превратился в универсальный инструмент — он объединяет функции камеры, плеера, кошелька и даже ноутбука. В 2025 году производители снова подняли планку.
