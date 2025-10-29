ТОП смартфонів 2025 року, які досі актуальні — 7 відмінних моделей

ТОП-7 смартфонів, які ще не застаріли — що варто обрати
Після кількох років на ринку деякі смартфони все ще залишаються швидкими, зручними та добре підтримуваними. Можна отримати сучасний гаджет без переплат, якщо не гнатися за новинками.
Про це пише РБК-Україна.
iPhone 14 / 14 Plus
Серія тримає планку завдяки стабільній iOS, добрій камері та швидкій зарядці.
Пристрої отримують актуальні патчі безпеки й коректно працюють з усіма сучасними застосунками.
Samsung Galaxy S23
Флагман 2023 року вирізняється AMOLED-дисплеєм, продуктивним чипом і відчутною автономністю.
Його цінують за універсальність для роботи, ігор і повсякденних задач.
Google Pixel 7a
Один із лідерів камерофонів у середньому сегменті.
Алгоритми штучного інтелекту допомагають робити "професійні" кадри, а регулярні оновлення Android зберігають актуальність системи.
OnePlus 11
Ставка на високу швидкодію та швидке заряджання без зайвих компромісів.
OxygenOS забезпечує плавність інтерфейсу навіть через кілька років активної експлуатації.
Xiaomi 13
Поєднує стриманий дизайн із потужною "начинкою".
Підійде тим, хто шукає баланс ціни, якості фото та автономності.
Samsung Galaxy Flip 5
Компактний складаний смартфон залишається цікавим завдяки формфактору та портативності.
Для тих, хто хоче нестандартний, але практичний пристрій.
iPhone SE (3-го покоління)
Варіант для поціновувачів iOS у компактному корпусі.
Пристойна продуктивність і доступніша ціна підтримують його популярність у 2025 році.
Нагадаємо, що ринок смартфонів продовжує стрімко еволюціонувати — моделі, які ще нещодавно вважалися бестселерами, нині поступаються місцем новим фаворитам. Серед Android-користувачів найбільшу популярність мають доступні Samsung із домішкою преміальних моделей і недорогі Xiaomi.
Також ми писали, що сучасний смартфон давно перетворився на універсальний інструмент — він об'єднує функції камери, плеєра, гаманця й навіть ноутбука. У 2025 році виробники знову підняли планку.
