Україна
Дата публікації: 29 жовтня 2025 14:24
Оновлено: 12:33
ТОП смартфонів 2025 року, які досі актуальні — 7 відмінних моделей
Смартфон Apple iPhone 14. Фото: кадр з відео/YouTube

​Після кількох років на ринку деякі смартфони все ще залишаються швидкими, зручними та добре підтримуваними. Можна отримати сучасний гаджет без переплат, якщо не гнатися за новинками.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

iPhone 14 / 14 Plus

Серія тримає планку завдяки стабільній iOS, добрій камері та швидкій зарядці.

Смартфон Apple iPhone 14
Смартфон Apple iPhone 14. Фото: ek.ua

Пристрої отримують актуальні патчі безпеки й коректно працюють з усіма сучасними застосунками.

Samsung Galaxy S23

Флагман 2023 року вирізняється AMOLED-дисплеєм, продуктивним чипом і відчутною автономністю.

Смартфон Samsung Galaxy S23
Смартфон Samsung Galaxy S23. Фото: ek.ua

Його цінують за універсальність для роботи, ігор і повсякденних задач.

Google Pixel 7a

Один із лідерів камерофонів у середньому сегменті.

Смартфон Google Pixel 7a
Смартфон Google Pixel 7a. Фото: ek.ua

Алгоритми штучного інтелекту допомагають робити "професійні" кадри, а регулярні оновлення Android зберігають актуальність системи.

OnePlus 11

Ставка на високу швидкодію та швидке заряджання без зайвих компромісів.

Смартфон OnePlus 11
Смартфон OnePlus 11. Фото: ek.ua

OxygenOS забезпечує плавність інтерфейсу навіть через кілька років активної експлуатації.

Xiaomi 13

Поєднує стриманий дизайн із потужною "начинкою".

Смартфон Xiaomi Redmi 13
Смартфон Xiaomi 13. Фото: ek.ua

Підійде тим, хто шукає баланс ціни, якості фото та автономності.

Samsung Galaxy Flip 5

Компактний складаний смартфон залишається цікавим завдяки формфактору та портативності.

Смартфон Samsung Galaxy Flip5
Смартфон Samsung Galaxy Flip 5. Фото: ek.ua

Для тих, хто хоче нестандартний, але практичний пристрій.

iPhone SE (3-го покоління)

Варіант для поціновувачів iOS у компактному корпусі.

Смартфон Apple iPhone SE 2022
Смартфон iPhone SE (3-го покоління). Фото: ek.ua

Пристойна продуктивність і доступніша ціна підтримують його популярність у 2025 році.

Нагадаємо, що ринок смартфонів продовжує стрімко еволюціонувати — моделі, які ще нещодавно вважалися бестселерами, нині поступаються місцем новим фаворитам. Серед Android-користувачів найбільшу популярність мають доступні Samsung із домішкою преміальних моделей і недорогі Xiaomi.

Також ми писали, що сучасний смартфон давно перетворився на універсальний інструмент — він об'єднує функції камери, плеєра, гаманця й навіть ноутбука. У 2025 році виробники знову підняли планку.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
