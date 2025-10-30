Компактні смартфони повертаються — чому "малі" моделі знову у тренді

В руках компактний смартфон Samsung Galaxy S25. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні телефони стали великими, важкими та незручними для керування однією рукою. Саме тому зараз — найкращий момент знову придивитися до компактних моделей, які не змушують іти на компроміси.

Про те, чому варто звернути увагу на них, пише iTechua.

Чому варто обрати компактний смартфон

Зручність у руці

Середня ширина смартфонів 2025 року — 76-79 мм, і навіть дорослим користувачам складно тримати такі пристрої однією рукою; з гострими гранями та чохлом це відчувається ще більше. Компактні моделі зазвичай мають близько 71 мм завширшки, тож приємно лягають у долоню. Якщо потрібно більше екрану для фільмів чи читання — варто додати планшет, а не обирати "лопату" для щоденних задач.

Малий корпус — великий дисплей

Завдяки мінімальним рамкам навіть компактні смартфони 2025 року пропонують екрани на 6,2-6,3 дюйма — достатньо для щоденного використання. Показовий контраст: Galaxy S3 (2012) мав 4,8" при ширині 71 мм, а Galaxy S25 (2025) — уже 6,2" за ширини лише 70,5 мм. Отже, дисплей став більшим, а сам пристрій — компактнішим.

Автономність без стереотипів

Уявлення, що "малий смартфон = слабка батарея", більше не працює. Наприклад, Xiaomi 17 (71,8 мм) отримав акумулятор на 7000 мАг, тоді як масивніший Xiaomi 15T (78 мм) — 5500 мАг. Розвиток кремній-вуглецевих елементів дозволив розміщувати місткі батареї у невеликих корпусах.

Ціна і доступність

Раніше компактні моделі траплялися переважно у флагманському сегменті — наприклад, Galaxy S25 стартував із приблизно 40 тис. грн. Та ринок змінився: флагмани помітно дешевшають уже за кілька місяців, а середній клас поповнився компактними апаратами на кшталт vivo X200 FE, який можна було придбати менш ніж за 20 тис. грн.

Вибір невеликих смартфонів зростає щороку. Хоча "великих" пристроїв усе ще більше, тренд очевидний: компакт повертається — і вже сьогодні можна обрати зручний, потужний і автономний смартфон без відчутних компромісів.

Нагадаємо, що ринок смартфонів сьогодні переповнений пропозиціями, а маркетингові кампанії часто спонукають купувати імпульсивно. Втім, замість гонитви за трендами варто тверезо оцінити власні потреби — відповівши на кілька простих запитань, можна знайти модель із потрібними характеристиками, без переплати й у слушний момент.

Також ми писали, що смартфон може прослужити не два, а п'ять років і більше, якщо правильно підійти до вибору та дотримуватися кількох звичок у користуванні. Регулярні оновлення, дбайливе ставлення до акумулятора й контроль за станом пам'яті допоможуть зберегти пристрій у відмінному технічному стані значно довше, ніж передбачає гарантія.