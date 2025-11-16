Для чего в смартфоне крошечное отверстие возле зарядки — его истинная роль

Крошечное отверстие возле порта для зарядки. Фото: кадр из видео/YouTube

Возле разъема зарядки большинства смартфонов есть крошечное отверстие, которое многие путают с отверстием для извлечения SIM-карты или декоративным элементом. На самом деле это отдельный микрофон, и от его состояния напрямую зависит качество звука во время звонков, записи видео и работы голосовых ассистентов.

Для чего в смартфоне второй микрофон

Смартфоны уже давно не ограничиваются одним микрофоном. Кроме основного, производители добавляют дополнительные — именно они обычно прячутся в маленьких отверстиях возле порта зарядки или рядом с ним. Такой микрофон называют вспомогательным или вторым.

Во время разговора основной микрофон "слушает" ваш голос, а дополнительный — окружающие шумы: ветер, шум людей, шум дороги. Программные алгоритмы сравнивают эти сигналы и приглушают лишний фон, чтобы собеседник слышал вас четче. Подобная схема давно стала стандартом в среднем и флагманском сегменте, а нынче ее часто можно встретить даже в недорогих Android-смартфонах.

Расположение возле порта зарядки выбрано не случайно. Нижняя грань телефона обычно ближе ко рту во время разговора, здесь же размещают динамик. Это удобно для захвата голоса, не мешает кабелю и не занимает дополнительное пространство внутри корпуса, где каждый миллиметр на счету.

Вспомогательные микрофоны улучшают не только звонки. Они позволяют делать более "объемный" звук в видео, точнее работать системам распознавания голоса и шумоподавления, а также формировать более реалистичную звуковую картину вокруг.

Чтобы микрофон работал корректно, стоит время от времени проверять, не забилось ли отверстие пылью, ворсинками или грязью, а также не перекрывает ли его чехол или подставка. Один из симптомов проблемы — когда голос в записи звучит глухо, слишком тихо, или наоборот, фон становится слишком навязчивым. В таком случае стоит заподозрить, что отверстие заблокировано или сам микрофон поврежден.

