Крошечное отверстие возле зарядки телефона — для чего оно нужно

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 06:32
обновлено: 12:43
Для чего в смартфоне крошечное отверстие возле зарядки — его истинная роль
Крошечное отверстие возле порта для зарядки. Фото: кадр из видео/YouTube

Возле разъема зарядки большинства смартфонов есть крошечное отверстие, которое многие путают с отверстием для извлечения SIM-карты или декоративным элементом. На самом деле это отдельный микрофон, и от его состояния напрямую зависит качество звука во время звонков, записи видео и работы голосовых ассистентов.

Об этом пишет SlashGear.

Смартфоны уже давно не ограничиваются одним микрофоном. Кроме основного, производители добавляют дополнительные — именно они обычно прячутся в маленьких отверстиях возле порта зарядки или рядом с ним. Такой микрофон называют вспомогательным или вторым.

Во время разговора основной микрофон "слушает" ваш голос, а дополнительный — окружающие шумы: ветер, шум людей, шум дороги. Программные алгоритмы сравнивают эти сигналы и приглушают лишний фон, чтобы собеседник слышал вас четче. Подобная схема давно стала стандартом в среднем и флагманском сегменте, а нынче ее часто можно встретить даже в недорогих Android-смартфонах.

Расположение возле порта зарядки выбрано не случайно. Нижняя грань телефона обычно ближе ко рту во время разговора, здесь же размещают динамик. Это удобно для захвата голоса, не мешает кабелю и не занимает дополнительное пространство внутри корпуса, где каждый миллиметр на счету.

Вспомогательные микрофоны улучшают не только звонки. Они позволяют делать более "объемный" звук в видео, точнее работать системам распознавания голоса и шумоподавления, а также формировать более реалистичную звуковую картину вокруг.

Чтобы микрофон работал корректно, стоит время от времени проверять, не забилось ли отверстие пылью, ворсинками или грязью, а также не перекрывает ли его чехол или подставка. Один из симптомов проблемы — когда голос в записи звучит глухо, слишком тихо, или наоборот, фон становится слишком навязчивым. В таком случае стоит заподозрить, что отверстие заблокировано или сам микрофон поврежден.

Напомним, современные Android-смартфоны оснащены яркими дисплеями с высоким разрешением, но даже самые лучшие покрытия не защищают их от следов пальцев. Более того, поверхность экрана может быть в десять раз грязнее сиденья унитаза.

Также мы писали, что быстрые зарядные устройства не представляют той угрозы для аккумуляторов, которую им часто приписывают. Двухлетний эксперимент с участием десятков смартфонов это доказал.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
