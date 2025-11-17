Російські хакери атакують смартфони українців — які додатки становлять загрозу

Застосунки на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Російські хакери все активніше полюють не лише на критичну інфраструктуру, а й на особисті гаджети українців, особливо військових. Головна загроза — компрометація смартфонів через впровадження шкідливого програмного забезпечення.

Про це пише РадіоТрек.

Реклама

Читайте також:

Як шкідливе ПЗ проникає на смартфони українців

За даними фахівців, російські спецслужби змінили підхід: тепер окремі смартфони стають для них не менш привабливою ціллю, ніж великі об'єкти інфраструктури. Будь-який додаток, безпека якого не перевірена, може стати каналом для проникнення вірусів чи шпигунського ПЗ.

Найчастіше загроза приходить через підозрілі посилання в месенджерах, підроблені версії популярних програм, "російські" додатки в онлайн-магазинах, а також мобільні ігри, що маскуються під звичайні розваги. Користувачі нерідко встановлюють такі застосунки, не замислюючись про їхнє походження та реальні цілі розробників.

Щоб мінімізувати ризики, фахівці радять уважно перевіряти, звідки походить додаток, перед встановленням шукати інформацію про нього в інтернеті та орієнтуватися на вже опубліковані списки небезпечного програмного забезпечення. Окремо наголошується на обережності з наданням доступу до геолокації, контактів та інших чутливих даних — саме ці дозволи можуть перетворити звичайний застосунок на інструмент стеження.

Нагадаємо, сьогодні флешки та зовнішні SSD для багатьох стали основним способом зберігати важливі файли. Їх зручно під'єднати до комп'ютера, швидко скопіювати дані й узяти з собою, однак питання надійності таких резервних копій не таке однозначне, як може здатися, на перший погляд.

Також ми писали, що свіже дослідження продемонструвало перевагу Android над iPhone у сферах захисту від фішингу, шкідливого програмного забезпечення та крадіжок пристроїв.