Безпека файлів на флешці — що потрібно знати кожному

Сьогодні флешки й зовнішні SSD для багатьох стали основним способом зберігати важливі документи. Їх легко під'єднати до комп'ютера, скинути файли й забрати з собою, але питання безпеки таких копій не таке очевидне.

Що означає "безпека файлів" і чому флешки не вистачає

Коли йдеться про безпеку файлів, мають на увазі одразу дві речі: щоб дані не зникли (не зламався носій, не видалилися файли) й щоб до них не отримали доступ сторонні. USB-накопичувач у цьому сенсі схожий на автомобіль: повністю безпечним він ніколи не буде, але більшість людей не стикаються з проблемами, якщо дотримуються базових правил.

Важливий момент — компроміс між зручністю та захистом. Одна єдина резервна копія легко може бути втрачена чи знищена, а кілька копій підвищують ризик, що до них хтось отримає несанкціонований доступ. Тому флешка або портативний SSD можуть бути частиною стратегії, але не єдиним місцем, де ви зберігаєте цінні файли.

Чому не можна покладатися на один USB-накопичувач

Термін служби USB-носія залежить від якості виробництва, умов зберігання та того, як часто на нього записують дані. Дешевий флешнакопичувач за кілька сотень і дорогий "міцний" SSD — це різні класи надійності, але й пристрій вищого класу може раптово вийти з ладу без попередження.

До того ж усі флешнакопичувачі вразливі до шкідливого ПЗ. Якщо під'єднати їх до зараженого комп'ютера, вірус може "переїхати" на флешку, а потім — на інші пристрої, до яких ви її під'єднаєте. У найгіршому випадку зловмисники шифрують файли й вимагають викуп. Саме через ризики зараження небажано купувати й використовувати вживані USB-накопичувачі.

Головний принцип збереження даних — надмірність. Копії важливих документів мають бути в кількох екземплярах і на різних носіях. Замість однієї флешки варто дублювати найцінніші файли на кількох пристроях: наприклад, на зовнішньому диску вдома й у хмарному сховищі.

З погляду кібербезпеки USB-накопичувач має і перевагу, і слабке місце. Поки він не підключений до комп'ютера, отримати віддалений доступ до файлів неможливо — зловмиснику доведеться фізично вкрасти носій. Але якщо це станеться, без додаткового захисту всі дані на ньому будуть відкриті.

Щоб зменшити ризик, флешку можна зашифрувати. На Windows для цього використовують BitLocker, на MacOS — Disk Utility. Після шифрування доступ до вмісту матиме лише той, хто знає пароль, тож навіть у разі втрати чи крадіжки накопичувача стороннім буде значно складніше дістатися до файлів.

Перевага локальних носіїв ще й у тому, що їх можна захистити фізично: покласти в домашній сейф чи орендувати банківську комірку й тримати там резервну копію особливо важливих документів.

Яка стратегія резервного копіювання підходить більшості

Експерти радять мати щонайменше дві резервні копії важливих даних. Для більшості користувачів достатньо поєднати локальне сховище (USB-накопичувач або зовнішній диск) і хмарний сервіс. Якщо ваш акаунт у хмарі зламають, у вас залишиться фізичний носій. Якщо ж загубиться або зламається флешка, файли залишаться в хмарі.

