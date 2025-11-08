Відео
Україна
Головна Технології Що означають кольори USB-кабелів — про це знає не кожен

Що означають кольори USB-кабелів — про це знає не кожен

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 12:32
Оновлено: 12:19
Що насправді означають кольори USB-портів — і який з них кращий
В руках зелений USB-кабель. Фото: кадр з відео/YouTube

Спробуйте уважно придивитися до USB-порту на вашому пристрої — його колір не випадковий. Кольорове маркування підказує покоління інтерфейсу, можливі швидкості передавання даних і навіть здатність порту подавати живлення, коли комп'ютер вимкнено.

Про це пише ZDNET.

Читайте також:

Що означають кольори USB-портів

Більшість сумісних пристроїв працюватимуть у будь-якому відповідному порту, але продуктивність може різнитися. Саме тому миша чи накопичувач іноді "оживають" в одному гнізді й поводяться повільніше — в іншому. Річ у тім, що порти можуть належати до різних поколінь USB.

Найпоширеніші кольори та їх значення такі:

  • чорний — USB 2.0 зі швидкістю до 480 Мбіт/с;
  • білий — перше покоління USB 1.x, повільні інтерфейси до 12 Мбіт/с; часто використовуються там, де не потрібна передача даних або висока потужність;
  • жовтий — USB 2.0 або 3.0 з режимом always on: порт подає живлення навіть коли пристрій вимкнений;
  • помаранчевий — аналог жовтого, але з підтримкою USB 3.0; теж always on (наприклад, на навушниках);
  • синій — USB 3.0 SuperSpeed і вище: до 5 Гбіт/с; часто зустрічається на ноутбуках, флешках і зовнішніх дисках;
  • бірюзовий — USB 3.1 зі швидкістю до 10 Гбіт/с;
  • червоний — найновіші та найшвидші з USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2: від 10 до 20 Гбіт/с; також always on.

Кольори на ноутбуці можуть підказати й покоління USB "з першого погляду". Якщо кольору немає, виробник просто відмовився від маркування з міркувань дизайну або бюджету.

Під час вибору ноутбука варто звертати увагу на можливі швидкості USB-портів: у недорогих чи старіших моделей вони можуть бути обмежені, а новіші іноді взагалі відмовляються від USB-A на користь швидших USB-C.

Окрема тема — USB-C. У нього теж трапляється кольорове розрізнення, але частіше порти відрізняють за поколіннями: USB-C 2.0 (до 480 Мбіт/с) і USB-C 3.x (10-20 Гбіт/с). Над ними стоїть Thunderbolt (позначається іконкою блискавки) зі швидкістю до 40 Гбіт/с — такі порти встановлюють на флагманських ноутбуках.

Ще вище — USB 4: одна з найпотужніших на сьогодні технологій, яку підтримують окремі моделі ноутбуків. MacBook Pro M4, зокрема, заявляє швидкість до 120 Гбіт/с. І USB 4, і Thunderbolt зворотно сумісні, тож без проблем працюють із повільнішими пристроями.

Нагадаємо, смартфони та планшети потребують не лише оновлень системи, а й регулярного фізичного догляду. Найвразливішим місцем залишається порт заряджання — у ньому накопичуються пил, ворс і дрібні частинки, що можуть заважати кабелю щільно фіксуватися.

Також ми писали, що USB-порт смартфона виконує одразу кілька ключових функцій — від заряджання до передачі даних і підтримки периферії. Використання неякісних кабелів чи адаптерів здатне не лише прискорити зношення батареї, а й завдати шкоди електроніці або створити ризики витоку особистих даних.

порт технології колір комп'ютери USB
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
