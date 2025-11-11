Безопасность файлов на флешке — что нужно знать каждому

USB-флеш-накопитель. Фото: Unsplash

Сегодня флешки и внешние SSD для многих стали основным способом хранить важные документы. Их легко подключить к компьютеру, сбросить файлы и забрать с собой, но вопрос безопасности таких копий не так очевиден.

Что означает "безопасность файлов" и почему флешки не хватает

Когда речь идет о безопасности файлов, имеют в виду сразу две вещи: чтобы данные не исчезли (не сломался носитель, не удалились файлы) и чтобы к ним не получили доступ посторонние. USB-накопитель в этом смысле похож на автомобиль: полностью безопасным он никогда не будет, но большинство людей не сталкиваются с проблемами, если придерживаются базовых правил.

Важный момент — компромисс между удобством и защитой. Одна единственная резервная копия легко может быть потеряна или уничтожена, а несколько копий повышают риск, что к ним кто-то получит несанкционированный доступ. Поэтому флешка или портативный SSD могут быть частью стратегии, но не единственным местом, где вы храните ценные файлы.

Почему нельзя полагаться на один USB-накопитель

Срок службы USB-носителя зависит от качества производства, условий хранения и того, как часто на него записывают данные. Дешевый флеш-накопитель за несколько сотен и дорогой "крепкий" SSD — это разные классы надежности, но и устройство высшего класса может внезапно выйти из строя без предупреждения.

К тому же все флеш-накопители уязвимы к вредоносному ПО. Если подключить их к зараженному компьютеру, вирус может "переехать" на флешку, а затем — на другие устройства, к которым вы ее подключите. В худшем случае злоумышленники шифруют файлы и требуют выкуп. Именно из-за рисков заражения нежелательно покупать и использовать подержанные USB-накопители.

Главный принцип сохранения данных — избыточность. Копии важных документов должны быть в нескольких экземплярах и на разных носителях. Вместо одной флешки стоит дублировать самые ценные файлы на нескольких устройствах: например, на внешнем диске дома и в облачном хранилище.

С точки зрения кибербезопасности USB-накопитель имеет и преимущество, и слабое место. Пока он не подключен к компьютеру, получить удаленный доступ к файлам невозможно — злоумышленнику придется физически украсть носитель. Но если это произойдет, без дополнительной защиты все данные на нем будут открыты.

Чтобы уменьшить риск, флешку можно зашифровать. На Windows для этого используют BitLocker, на MacOS — Disk Utility. После шифрования доступ к содержимому будет иметь только тот, кто знает пароль, поэтому даже в случае потери или кражи накопителя посторонним будет значительно сложнее добраться до файлов.

Преимущество локальных носителей еще и в том, что их можно защитить физически: положить в домашний сейф или арендовать банковскую ячейку и держать там резервную копию особо важных документов.

Какая стратегия резервного копирования подходит большинству

Эксперты советуют иметь как минимум две резервные копии важных данных. Для большинства пользователей достаточно совместить локальное хранилище (USB-накопитель или внешний диск) и облачный сервис. Если ваш аккаунт в облаке взломают, у вас останется физический носитель. Если же потеряется или сломается флешка, файлы останутся в облаке.

