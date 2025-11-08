Видео
Что означают цвета USB-кабелей — об этом знает не каждый

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 12:32
обновлено: 12:19
Что на самом деле означают цвета USB-портов — и какой из них лучше
В руках зеленый USB-кабель. Фото: кадр из видео/YouTube

Попробуйте внимательно присмотреться к USB-порту на вашем устройстве — его цвет не случаен. Цветовая маркировка подсказывает поколение интерфейса, возможные скорости передачи данных и даже способность порта подавать питание, когда компьютер выключен.

Об этом пишет ZDNET.

Читайте также:

Что означают цвета USB-портов

Большинство совместимых устройств будут работать в любом соответствующем порту, но производительность может отличаться. Именно поэтому мышь или накопитель иногда "оживают" в одном гнезде и ведут себя медленнее — в другом. Дело в том, что порты могут принадлежать к разным поколениям USB.

Самые распространенные цвета и их значения таковы:

  • черный — USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с;
  • белый — первое поколение USB 1.x, медленные интерфейсы до 12 Мбит/с; часто используются там, где не требуется передача данных или высокая мощность;
  • желтый — USB 2.0 или 3.0 с режимом always on: порт подает питание даже когда устройство выключено;
  • оранжевый — аналог желтого, но с поддержкой USB 3.0; тоже always on (например, на наушниках);
  • синий — USB 3.0 SuperSpeed и выше: до 5 Гбит/с; часто встречается на ноутбуках, флешках и внешних дисках;
  • бирюзовый — USB 3.1 со скоростью до 10 Гбит/с;
  • красный — самые новые и быстрые из USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2: от 10 до 20 Гбит/с; также always on.

Цвета на ноутбуке могут подсказать и поколение USB "с первого взгляда". Если цвета нет, то производитель просто отказался от маркировки из соображений дизайна или бюджета.

При выборе ноутбука стоит обращать внимание на возможные скорости USB-портов: у недорогих или более старых моделей они могут быть ограничены, а более новые иногда вообще отказываются от USB-A в пользу более быстрых USB-C.

Отдельная тема — USB-C. У него тоже случается цветовое различение, но чаще порты отличают по поколениям: USB-C 2.0 (до 480 Мбит/с) и USB-C 3.x (10-20 Гбит/с). Над ними стоит Thunderbolt (обозначается иконкой молнии) со скоростью до 40 Гбит/с — такие порты устанавливают на флагманских ноутбуках.

Еще выше — USB 4: одна из самых мощных на сегодня технологий, которую поддерживают отдельные модели ноутбуков. MacBook Pro M4, в частности, заявляет скорость до 120 Гбит/с. И USB 4, и Thunderbolt обратно совместимы, поэтому без проблем работают с более медленными устройствами.

Напомним, смартфоны и планшеты требуют не только обновлений системы, но и регулярного физического ухода. Самым уязвимым местом остается порт зарядки — в нем накапливаются пыль, ворс и мелкие частицы, которые могут мешать кабелю плотно фиксироваться.

Также мы писали, что USB-порт смартфона выполняет сразу несколько ключевых функций — от зарядки до передачи данных и поддержки периферии. Использование некачественных кабелей или адаптеров способно не только ускорить износ батареи, но и нанести вред электронике или создать риски утечки личных данных.

порт технологии цвет компьютеры USB
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
