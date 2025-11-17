Видео
Видео

Смартфоны украинцев под угрозой — на что стоит обратить внимание

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 16:32
обновлено: 11:44
Российские хакеры атакуют смартфоны украинцев — какие приложения представляют угрозу
Приложения на экране смартфона. Фото: Unsplash

Российские хакеры все активнее охотятся не только на критическую инфраструктуру, но и на личные гаджеты украинцев, особенно военных. Главная угроза — компрометация смартфонов через внедрение вредоносного программного обеспечения.

Об этом пишет РадиоТрек.

Как вредоносное ПО проникает на смартфоны украинцев

По данным специалистов, российские спецслужбы изменили подход: теперь отдельные смартфоны становятся для них не менее привлекательной целью, чем крупные объекты инфраструктуры. Любое приложение, безопасность которого не проверена, может стать каналом для проникновения вирусов или шпионского ПО.

Чаще всего угроза приходит через подозрительные ссылки в мессенджерах, поддельные версии популярных программ, "русские" приложения в онлайн-магазинах, а также мобильные игры, маскирующиеся под обычные развлечения. Пользователи нередко устанавливают такие приложения, не задумываясь об их происхождении и реальных целях разработчиков.

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют внимательно проверять, откуда происходит приложение, перед установкой искать информацию о нем в интернете и ориентироваться на уже опубликованные списки опасного программного обеспечения. Отдельно отмечается осторожность с предоставлением доступа к геолокации, контактам и другим чувствительным данным — именно эти разрешения могут превратить обычное приложение в инструмент слежки.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
