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Головна Технології Співзасновник Twitter створив месенджер, що працює без інтернету

Співзасновник Twitter створив месенджер, що працює без інтернету

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 10:18
Новий Bluetooth-месенджер Bitchat — як він працює і в чому ризики
Застосунок Bitchat. Фото: 9to5Mac

Bitchat — новий месенджер від засновника Twitter і Block Джека Дорсі — став доступний для завантаження в iOS App Store. Додаток працює через Bluetooth‑мережі без стільникового зв'язку та Wi‑Fi, але вже викликає застереження щодо безпеки.

Про це пише TechCrunch.

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Дорсі розповів, що базову версію програми він закодував за один вікенд на початку липня. Bitchat використовує Bluetooth mesh: користувачі можуть надсилати повідомлення тим, хто перебуває в радіусі Bluetooth‑з'єднання (зазвичай близько 100 метрів), навіть без покриття мережі чи Wi‑Fi.

Інтерфейс навмисно мінімалістичний. Системи логіна немає: після запуску одразу відкривається вікно миттєвих повідомлень, де видно дописи людей поблизу (якщо такі є), а відображуване ім'я можна встановити й у будь‑який момент змінити.

Попит на такі застосунки не новий: Bluetooth‑месенджери зазвичай стають у пригоді на великих фестивалях із перевантаженим зв'язком або після природних катастроф, коли інтернет недоступний.

На старті бета‑версії цього місяця Дорсі позиціював Bitchat як безпечну й приватну платформу. Однак дослідник безпеки Алекс Радочеа у блозі зауважив, що в Bitchat легко видавати себе за іншу людину, що ставить під сумнів заявлений рівень захисту.

"У криптографії дрібниці мають значення. Протокол, який "має правильні вайби", може мати фундаментальні вади, що компрометують усе, що він обіцяє захищати", — зазначив він.

Пізніше Дорсі визнав, що зовнішній аудит безпеки програмі ще не проводили, тож у ній можуть лишатися вразливості.

Проблема з підміною стосується і магазинів застосунків. Нині Bitchat доступний для iOS через App Store, а на Android його можна встановити зі сторінки GitHub. Водночас у Google Play з'явилися кілька застосунків, які видають себе за Bitchat, і вони вже зібрали тисячі завантажень. Дорсі напряму це не коментував, але поширив у X допис іншого користувача з попередженням, що Bitchat поки не в Google Play і варто "остерігатися підробок".

Нагадаємо, месенджер Signal заслужено вважають одним із найзахищеніших — він шифрує не лише повідомлення, а й дзвінки. Втім, навіть найкращі технології не гарантують повної безпеки без правильних налаштувань користувача.

Також ми писали, що в Україні набирає обертів новий вид шахрайства: аферисти створюють фейкові Telegram-боти, які візуально копіюють сервіси банків і держустанов. Користувачів просять ввести дані карток — і гроші зникають за лічені хвилини.

додаток Twitter месенджер Bluetooth спілкування Bitchat
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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