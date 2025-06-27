WhatsApp отримав дайджест повідомлень — що це і як воно працює

Логотип месенджера WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Месенджер WhatsApp почав тестово створювати короткі дайджести непрочитаних повідомлень за допомогою Meta AI. Спершу функція доступна англомовним користувачам у США, а згодом з'явиться в інших країнах і мовах.

Про це пише The Verge.

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Як працює нова функція

Новий інструмент викликається з тієї ж кнопки, що відкриває всі непрочитані повідомлення. Замість повного тексту WhatsApp пропонує згенерований Meta AI пунктирний огляд того, що ви пропустили. Сервіс працює на технології Private Processing: компанія запевняє, що вміст чату та готові підсумки залишаються недоступними для Meta й третіх сторін.

Функція за замовчуванням вимкнена й залишається опційною. У налаштуваннях "Розширена конфіденційність" можна заборонити учасникам групових чатів користуватися ШІ-можливостями. Чи матиме Meta AI проблеми з точністю дайджестів, поки що невідомо — подібні недоліки виявлялися під час запуску резюме повідомлень на iOS від Apple.

За останній рік WhatsApp отримав низку ШІ-функцій: від чат-асистента Meta AI до генерації зображень у реальному часі. Водночас частина користувачів критикує неможливість прибрати нову кнопку Meta AI та плани Meta показувати рекламу в месенджері — попри те, що засновники сервісу обіцяли уникати монетизації через оголошення.

Private Processing створює ізольоване "хмарне оточення", що приховує взаємодії з моделлю від Meta та інших учасників діалогу: дайджести бачить лише той, хто їх запросив. Таким чином, компанія намагається зберегти баланс між новими ШІ-інструментами та приватністю листування.

Нагадаємо, WhatsApp, що входить до екосистеми Meta, вперше за 15 років почне показувати рекламу — вона з'являтиметься у вкладці Updates, яку щоденно відкривають 1,5 млрд користувачів. Компанія запевняє, що для таргетування збиратиме лише базову інформацію, як-от мову системи й геолокацію, без доступу до листування чи контактів.

Також ми писали, що WhatsApp тестує функцію створення персональних ШІ-асистентів без жодного рядка коду. Рішення вже з'явилося в бета-версії месенджера і дозволяє створювати кастомізованих ботів на кшталт GPT-агентів від OpenAI або Gems від Google.