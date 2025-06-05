WhatsApp дозволить створити власного чатбота — як це працюватиме

Месенджер WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Провідний месенджер WhatsApp готує інструмент, що дасть змогу будь-кому без жодного рядка коду налаштувати персонального асистента на основі штучного інтелекту. Функція вже з'явилася у тестовій версії для обмеженої кількості користувачів і наближає месенджер до форматів Custom GPT від OpenAI та Gems від Google.

Про це пише 9to5Mac.

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Згідно з даними WABetaInfo, новий розділ AI Studio поки що доступний лише окремим бета-тестерам на iOS та Android. Через покроковий інтерфейс користувач обирає роль помічника — від наставника з навчання до співрозмовника-жартівника чи дорожнього консультанта — і налаштовує тон розмови: спокійний, енергійний, професійний тощо. На основі цих рішень система пропонує підказки, щоб сформувати характер і поведінку бота.

Екран налаштування власного чатбота у WhatsApp. Фото: WABetaInfo

Раніше власникам Meta-акаунтів доводилося звертатися до вебверсії Meta AI Studio або запускати подібний процес у Messenger чи Instagram. Тепер ті самі можливості з'являться й у WhatsApp, що продовжує активний червневий цикл оновлень після виходу рідної програми для Windows, а також анонсу macOS-версії.

Створені чат-боти будуть приватними за замовчуванням, проте автор може поділитися ними через унікальне посилання, подібно до механізму в OpenAI та Google. Хоча крамниця GPT від OpenAI не стала масовим трендом, вона залишилася зручним майданчиком для творчих ідей, і Meta, імовірно, спробує повторити цей підхід.

Нагадаємо, WhatsApp нарешті просувається до впровадження функції, яку багато користувачів вважають необхідною. У бета-версії 25.17.10.70 компанія Meta тестує можливість входу та ідентифікації в месенджері за унікальним іменем, а не виключно за номером телефону.

Також ми писали, що WhatsApp готує ще одне важливе нововведення — функцію "Logout", яка дозволить тимчасово вимикати месенджер на головному пристрої без втрати даних чи виходу з чатів. Цю опцію виявили під час аналізу коду бета-версії 2.25.17.37.