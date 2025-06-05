WhatsApp позволит создать собственного чат-бота — как это будет работать

Мессенджер WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

Ведущий мессенджер WhatsApp готовит инструмент, который позволит любому без единой строки кода настроить персонального ассистента на основе искусственного интеллекта. Функция уже появилась в тестовой версии для ограниченного количества пользователей и приближает мессенджер к форматам Custom GPT от OpenAI и Gems от Google.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Согласно данным WABetaInfo, новый раздел AI Studio пока доступен только отдельным бета-тестерам на iOS и Android. Через пошаговый интерфейс пользователь выбирает роль помощника — от наставника по обучению до собеседника-шутника или дорожного консультанта — и настраивает тон разговора: спокойный, энергичный, профессиональный и тому подобное. На основе этих решений система предлагает подсказки, чтобы сформировать характер и поведение бота.

Экран настройки собственного чат-бота в WhatsApp. Фото: WABetaInfo

Ранее владельцам Meta-аккаунтов приходилось обращаться к веб-версии Meta AI Studio или запускать подобный процесс в Messenger или Instagram. Теперь те же возможности появятся и в WhatsApp, который продолжает активный июньский цикл обновлений после выхода родной программы для Windows, а также анонса macOS-версии.

Созданные чат-боты будут частными по умолчанию, однако автор может поделиться ими через уникальную ссылку, подобно механизму в OpenAI и Google. Хотя магазин GPT от OpenAI не стал массовым трендом, он остался удобной площадкой для творческих идей, и Meta, вероятно, попытается повторить этот подход.

Напомним, WhatsApp наконец продвигается к внедрению функции, которую многие пользователи считают необходимой. В бета-версии 25.17.10.70 компания Meta тестирует возможность входа и идентификации в мессенджере по уникальному имени, а не исключительно по номеру телефона.

Также мы писали, что WhatsApp готовит еще одно важное нововведение — функцию Logout, которая позволит временно выключать мессенджер на главном устройстве без потери данных или выхода из чатов. Эту опцию обнаружили при анализе кода бета-версии 2.25.17.37.