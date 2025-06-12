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WhatsApp тестує ШІ-підсумки чатів — як це працюватиме

12 червня 2025 16:06
Володимир Мололкін - редактор
WhatsApp тестує ШІ-підсумки повідомлень — коли з'явиться функція
Логотип WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

WhatsApp розгортає інструмент штучного інтелекту, що стисло переказує пропущені повідомлення у чатах, групах і каналах. Нововведення поки доступне вибраним бета-користувачам Android і працює через опцію Private Processing.

Про це пише 9to5Mac.

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Як працює нова функція

В Android-беті, якщо чат налічує достатню кількість непрочитаних повідомлень, замість позначки "X непрочитаних" з'являється кнопка "Summarize with Meta AI". Одне натискання повертає короткий виклад розмови.

ИИ-итог в бета-версии WhatsApp
ШІ-підсумок непрочитаних повідомлень у бета-версії WhatsApp. Фото: WABetaInfo

За словами WhatsApp, зміст повідомлень не зберігається й не прив'язується до користувача: обробка відбувається в ізольованому середовищі хмари, а створені підсумки одразу видаляються. Якщо бесіда захищена режимом Advanced Privacy, ШІ-підсумки автоматично вимикаються, навіть попри наскрізне шифрування.

Підсумки наразі дістаються невеликій частині тестерів Android-версії й поширюються поступово. Терміни виходу на iOS, підтримку інших мов та регіонів компанія не уточнює.

У розробці також знаходиться опція "Writing Help". Вона дозволить користувачам до відправлення покращити тон або ясність повідомлення, використовуючи ту саму інфраструктуру Private Processing з акцентом на конфіденційність.

Нагадаємо, WhatsApp нарешті рухається до реалізації функції, яку давно очікували користувачі. У бета-збірці компанія Meta почала тестування входу та ідентифікації за унікальним ім'ям замість обов'язкового використання номера телефону.

Також ми писали, що у месенджері WhatsApp з'явиться нова функція "Logout", яка дозволить тимчасово вимикати додаток на основному пристрої без втрати даних чи виходу з чатів. Опцію виявили під час аналізу коду бета-версії.

WhatsApp Meta месенджер функції оновлення
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