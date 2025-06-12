WhatsApp тестирует ИИ-итоги сообщений — когда появится функция

Логотип WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp разворачивает инструмент искусственного интеллекта, который сжато пересказывает пропущенные сообщения в чатах, группах и каналах. Нововведение пока доступно избранным бета-пользователям Android и работает через опцию Private Processing.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Как работает новая функция

В Android-бете, если чат насчитывает достаточное количество непрочитанных сообщений, вместо отметки "X непрочитанных" появляется кнопка "Summarize with Meta AI". Одно нажатие возвращает краткое изложение разговора.

ИИ-подсумок непрочитанных сообщений в бета-версии WhatsApp. Фото: WABetaInfo

По словам WhatsApp, содержание сообщений не сохраняется и не привязывается к пользователю: обработка происходит в изолированной среде облака, а созданные итоги сразу удаляются. Если беседа защищена режимом Advanced Privacy, ИИ-итоги автоматически выключаются, даже несмотря на сквозное шифрование.

Итоги пока достаются небольшой части тестеров Android-версии и распространяются постепенно. Сроки выхода на iOS, поддержку других языков и регионов компания не уточняет.

В разработке также находится опция "Writing Help". Она позволит пользователям до отправки улучшить тон или ясность сообщения, используя ту же инфраструктуру Private Processing с акцентом на конфиденциальность.

Напомним, WhatsApp наконец движется к реализации функции, которую давно ожидали пользователи. В бета-сборке компания Meta начала тестирование входа и идентификации по уникальному имени вместо обязательного использования номера телефона.

Также мы писали, что в мессенджере WhatsApp появится новая функция "Logout", которая позволит временно выключать приложение на основном устройстве без потери данных или выхода из чатов. Опцию обнаружили во время анализа кода бета-версии.