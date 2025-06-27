WhatsApp получил дайджест сообщений — что это и как оно работает

Логотип мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

Мессенджер WhatsApp начал тестово создавать короткие дайджесты непрочитанных сообщений с помощью Meta AI. Сперва функция доступна англоязычным пользователям в США, а впоследствии появится в других странах и языках.

Об этом пишет The Verge.

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Как работает новая функция

Новый инструмент вызывается с той же кнопки, что открывает все непрочитанные сообщения. Вместо полного текста WhatsApp предлагает сгенерированный Meta AI пунктирный обзор того, что вы пропустили. Сервис работает на технологии Private Processing: компания уверяет, что содержимое чата и готовые итоги остаются недоступными для Meta и третьих сторон.

Функция по умолчанию отключена и остается опциональной. В настройках "Расширенная конфиденциальность" можно запретить участникам групповых чатов пользоваться ИИ-возможностями. Будут ли у Meta AI проблемы с точностью дайджестов, пока неизвестно — подобные недостатки проявлялись при запуске резюме сообщений на iOS от Apple.

За последний год WhatsApp получил ряд ИИ-функций: от чат-ассистента Meta AI до генерации изображений в реальном времени. В то же время часть пользователей критикует невозможность убрать новую кнопку Meta AI и планы Meta показывать рекламу в мессенджере — несмотря на то, что основатели сервиса обещали избегать монетизации через объявления.

Private Processing создает изолированное "облачное окружение", скрывающее взаимодействия с моделью от Meta и других участников диалога: дайджесты видит только тот, кто их пригласил. Таким образом, компания пытается сохранить баланс между новыми ИИ-инструментами и приватностью переписки.

Напомним, WhatsApp, входящий в экосистему Meta, впервые за 15 лет начнет показывать рекламу — она будет появляться во вкладке Updates, которую ежедневно открывают 1,5 млрд пользователей. Компания уверяет, что для таргетирования будет собирать только базовую информацию, например язык системы и геолокацию, без доступа к переписке или контактам.

Также мы писали, что WhatsApp тестирует функцию создания персональных ИИ-ассистентов без единой строки кода. Решение уже появилось в бета-версии мессенджера и позволяет создавать кастомизированных ботов вроде GPT-агентов от OpenAI или Gems от Google.