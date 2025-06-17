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У месенджері WhatsApp вперше з'являться рекламні блоки

17 червня 2025 12:42
Володимир Мололкін - редактор
WhatsApp запускає рекламу — що зміниться для користувачів
Логотип WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

WhatsApp, що належить Meta, оголосив про запуск реклами всередині застосунку — уперше за 15 років існування сервісу. Оголошення з'являтимуться лише у вкладці Updates, якою щодня користуються близько 1,5 млрд людей. Компанія зазначила, що збере для таргетування мінімальний обсяг даних, як-от місцеперебування та мова пристрою, однак не торкатиметься змісту повідомлень чи списку контактів і не планує показувати рекламу безпосередньо в чатах.

Про це пише The New York Times.

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Що відомо про появу реклами в WhatsApp

Коли Facebook придбав WhatsApp у 2014 році за 19 млрд доларів, засновники сервісу Ян Кум і Браян Ектон наполягали, що в застосунку не буде ані реклами, ані ігор, ані хитрощів. Відтоді обидва залишили компанію, а Марк Цукерберг змінив фокус: забезпечити зростання аудиторії, інтегрувати WhatsApp з Instagram і Messenger та водночас зберегти репутацію захищеної платформи.

Додавши рекламу, Meta відкриває собі нове джерело доходу, необхідне для фінансування дорогих проєктів зі штучного інтелекту та інших досліджень. За даними аналітичної фірми Madison and Wall, частка компанії на світовому ринку цифрової реклами сягає 15%, і майже всі 164 млрд доларів торішнього виторгу Meta принесла саме реклама.

Окрім реклами, WhatsApp запускає щомісячні платні підписки для творців контенту та дозволяє просувати свої "канали" — односторонні трансляції для великих аудиторій.

Нагадаємо, WhatsApp розширює можливості взаємодії з чатами за допомогою штучного інтелекту. Новий інструмент стисло переказує пропущені повідомлення, економлячи час користувача, і вже з'явився в бета-версії для Android.

Також ми писали, що WhatsApp прагне спростити створення особистих помічників на базі ШІ. Нова функція дозволяє налаштувати бота під власні потреби без навичок програмування, наслідуючи успішні приклади інших технологічних гігантів.

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