WhatsApp запускает рекламу — что изменится для пользователей

Логотип WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp, принадлежащий Meta, объявил о запуске рекламы внутри приложения — впервые за 15 лет существования сервиса. Объявления будут появляться только во вкладке Updates, которой ежедневно пользуются около 1,5 млрд человек. Компания отметила, что соберет для таргетирования минимальный объем данных, таких как местонахождение и язык устройства, однако не будет касаться содержания сообщений или списка контактов и не планирует показывать рекламу непосредственно в чатах.

Об этом пишет The New York Times.

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Когда Facebook приобрел WhatsApp в 2014 году за 19 млрд долларов, основатели сервиса Ян Кум и Брайан Эктон настаивали, что в приложении не будет ни рекламы, ни игр, ни хитростей. С тех пор оба покинули компанию, а Марк Цукерберг сменил фокус: обеспечить рост аудитории, интегрировать WhatsApp с Instagram и Messenger и одновременно сохранить репутацию защищенной платформы.

Добавив рекламу, Meta открывает себе новый источник дохода, необходимый для финансирования дорогостоящих проектов по искусственному интеллекту и других исследований. По данным аналитической фирмы Madison and Wall, доля компании на мировом рынке цифровой рекламы достигает 15%, и почти все 164 млрд долларов прошлогодней выручки Meta принесла именно реклама.

Кроме рекламы, WhatsApp запускает ежемесячные платные подписки для создателей контента и позволяет продвигать свои "каналы" — односторонние трансляции для больших аудиторий.

Напомним, WhatsApp расширяет возможности взаимодействия с чатами с помощью искусственного интеллекта. Новый инструмент сжато пересказывает пропущенные сообщения, экономя время пользователя, и уже появился в бета-версии для Android.

Также мы писали, что WhatsApp стремится упростить создание личных помощников на базе ИИ. Новая функция позволяет настроить бота под собственные нужды без навыков программирования, следуя успешным примерам других технологических гигантов.