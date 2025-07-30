Новый Bluetooth-мессенджер Bitchat — как он работает и в чем риски

Приложение Bitchat. Фото: 9to5Mac

Bitchat — новый мессенджер от основателя Twitter и Block Джека Дорси — стал доступен для загрузки в iOS App Store. Приложение работает через Bluetooth-сети без сотовой связи и Wi-Fi, но уже вызывает предостережения относительно безопасности.

Об этом пишет TechCrunch.

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Дорси рассказал, что базовую версию программы он закодировал за один уикенд в начале июля. Bitchat использует Bluetooth mesh: пользователи могут отправлять сообщения тем, кто находится в радиусе Bluetooth-соединения (обычно около 100 метров), даже без покрытия сети или Wi-Fi.

Интерфейс намеренно минималистичный. Системы логина нет: после запуска сразу открывается окно мгновенных сообщений, где видны сообщения людей поблизости (если таковые имеются), а отображаемое имя можно установить и в любой момент изменить.

Спрос на такие приложения не новый: Bluetooth-мессенджеры обычно приходят на больших фестивалях с перегруженной связью или после природных катастроф, когда интернет недоступен.

На старте бета-версии в этом месяце Дорси позиционировал Bitchat как безопасную и приватную платформу. Однако исследователь безопасности Алекс Радочеа в блоге заметил, что в Bitchat легко выдавать себя за другого человека, что ставит под сомнение заявленный уровень защиты.

"В криптографии мелочи имеют значение. Протокол, который "имеет правильные вайбы", может иметь фундаментальные недостатки, компрометирующие все, что он обещает защищать", — отметил он.

Позже Дорси признал, что внешний аудит безопасности программы еще не проводили, поэтому в ней могут оставаться уязвимости.

Проблема с подменой касается и магазинов приложений. Сейчас Bitchat доступен для iOS через App Store, а на Android его можно установить со страницы GitHub. В то же время в Google Play появились несколько приложений, которые выдают себя за Bitchat, и они уже собрали тысячи загрузок. Дорси напрямую это не комментировал, но распространил в X сообщение другого пользователя с предупреждением, что Bitchat пока не в Google Play и стоит "остерегаться подделок".

Напомним, мессенджер Signal заслуженно считают одним из самых защищенных — он шифрует не только сообщения, но и звонки. Впрочем, даже лучшие технологии не гарантируют полной безопасности без правильных настроек пользователя.

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