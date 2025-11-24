Відновлені смартфони — як відрізнити та чи варто їх купувати

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

На ринку смартфонів часто трапляються відновлені пристрої, і самі по собі вони не є проблемою. Але важливо відрізняти сертифіковане відновлення від телефону, який зібрали з випадкових деталей, щоб не переплатити за техніку з прихованою історією.

Як перевірити, чи смартфон відновлений

Перший сигнал — невідповідність IMEI. Його можна швидко перевірити комбінацією *#06#, а далі звірити номер на екрані з даними в налаштуваннях і на коробці. Якщо цифри різні, це зазвичай означає, що пристрій розбирали та міняли компоненти, тож перед вами, ймовірно, не новий телефон.

Не зайвим буде подивитися на стан батареї. Коли показник здоров'я акумулятора вже не 100%, є шанс, що смартфоном користувалися. Навіть якщо батарею міняли в сервісі, такі моменти краще уточнювати одразу, щоб розуміти реальний ресурс пристрою.

Ще одна підказка — зовнішній стан. Ледь помітні подряпини чи вм'ятини, сліди розбирання на корпусі, нерівномірне підсвічування екрана або легка "піксельність" можуть свідчити про ремонт чи заміну деталей. Навіть у хороших майстернях приховати такі дрібниці вдається не завжди.

Відновлений смартфон може бути вдалою покупкою, але лише тоді, коли зрозуміло, хто і як його відновлював. Різні майстерні працюють за різними стандартами: одні справді проводять повну діагностику й ставлять офіційні компоненти, інші обмежуються чисткою та косметикою, після чого продають телефон як refurbished.

Ризик несертифікованого відновлення — у неоригінальних деталях і прихованих проблемах. Іноді такі апарати можуть маскувати наслідки падінь або контакту з водою, а у разі повторного ламання підтримка виробника вже не допоможе: офіційна гарантія на подібні випадки зазвичай не поширюється.

