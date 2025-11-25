Смартфони втратили свободу — чому сучасні телефони стали закритими

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

У кінці 2000-х смартфони відчувалися як особистий конструктор: їх можна було перепрошивати, ламати обмеження й налаштовувати під себе до найменших дрібниць. Сучасні ж телефони стали стабільнішими й безпечнішими, але разом із цим забрали в користувачів значну частину контролю над пристроєм.

Про це пише iTechua.

Реклама

Читайте також:

Чому сучасні смартфони стали "стерильними"

Ще якихось 15 років тому мобільні операційні системи справді нагадували "дикий захід". Windows Mobile дозволяла лазити в системні файли, Symbian відкривала доступ до будь-яких налаштувань, а ранній Android був настільки відкритим, що ентузіасти збирали власні прошивки буквально "в гаражах". CyanogenMod міг перетворити бюджетний смартфон на умовний суперфлагман, дозволяючи змінювати все: від кольору кнопок до анімацій переходів.

Сьогодні ж змінити щось системне на iPhone — майже квест. Android формально лишається вільнішим, але виробники поступово "закручують гайки". Ми отримали стабільність, менше збоїв і вищий рівень безпеки, але розплатилися за це свободою користувача.

Фізичні кнопки та трекболи

Колись клацання справжньої кнопки давало відчуття впевненості: команда однозначно виконана. Смартфони BlackBerry, HTC, Sony показували швидкість набору тексту, якої сенсорні клавіатури досі не досягають. Трекболи допомагали точно переміщатися меню та текстом. Усе це зникло, бо виробникам дешевше й простіше робити суцільні скляні прямокутники без фізичних елементів.

Стилус

На презентації першого iPhone у 2007 році Стів Джобс запитав: "Кому потрібен стилус? Нікому". Але для Palm Pilot та пристроїв на Windows Mobile стилус був ключем до точного керування інтерфейсом. Лінійка Galaxy Note спробувала повернути цю можливість, однак зараз стилусом користуються рідко — це вже нішевий сценарій, а не базова функція.

Інфрачервоний порт

Передача файлів через інфрачервоний порт колись здавалася чистою магією: пристрої підносили один до одного, дані "летіли повітрям", і ти буквально бачив, що відбувається. Згодом ІЧ-порт витіснили Bluetooth і Wi-Fi Direct — швидші та зручніші технології. Але разом із тим зникло й це відчуття прямого, простого й зрозумілого контролю.

FM-радіо та мобільне ТБ

Раніше смартфон дозволяв слухати радіо або дивитися цифрове телебачення без доступу до інтернету. Сьогодні більшість користувачів обрали зручність стрімінгових сервісів. Натомість ми втратили можливість залишатися з музикою й контентом там, де немає мережі, та залежимо від покриття й тарифів.

Змінна батарея

Найболючіша втрата — акумулятор, який можна було просто дістати й замінити. Колись достатньо було вийняти батарею, вставити іншу — і телефон миттєво повертався до роботи. Тепер акумулятори герметично вбудовані в корпус, а їхня заміна складна й нерідко дорожча, ніж хотілося б. Для виробників вигідно, щоб смартфон служив обмежений час, після чого користувач купує новий.

Кабелі й порти замість бездротової магії

Mini-HDMI, TV-out, MHL, SlimPort — раніше існували десятки провідних способів вивести зображення зі смартфона на великий екран. Згодом їх витіснили бездротові протоколи. Це справді зручно, але робота таких рішень часто залежить від якості мережі й не завжди така надійна, як звичайний кабель.

Смартфони стали значно швидшими, тоншими й візуально привабливішими. Однак контроль над пристроєм поступово перейшов до виробника: якщо ти хочеш змінити систему, самостійно замінити батарею чи встановити альтернативний додаток — мусиш миритися з обмеженнями або платити більше. Зручність прийшла ціною свободи.

Нагадаємо, багато хто й досі побоюється "випромінювання від телефону", порівнюючи його з радіацією від Чорнобиля, старих телевізорів чи популярними страшилками про 5G та Bluetooth. Однак із наукового погляду смартфон у звичайних умовах не є джерелом небезпечного радіаційного фону.

Також ми писали, що багато користувачів продовжують заряджати смартфони "по-старому" — доводять до 100%, залишають на зарядці всю ніч або підключають навіть за достатнього рівня заряду. Для сучасних літієвих акумуляторів такі звички справді шкідливі.