Как понять, что смартфон устарел — 5 главных признаков

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

В мире, где технологии меняются с бешеной скоростью, смартфоны теряют актуальность гораздо быстрее, чем мы успеваем привыкнуть к их возможностям. Если телефон работает медленно и постоянно раздражает, это может означать, что он больше не соответствует современным требованиям и уже не справляется со своими задачами.

О том, как понять, что смартфон уже не тянет современные реалии, пишет iTechua.

Реклама

Читайте также:

Нестабильная работа системы

Когда даже перелистывание галереи превращается в маленький квест, а телефон "подвисает" и долго реагирует на касания, чаще всего виновата нехватка оперативной памяти. Модели с 2-3 ГБ ОЗУ физически уже не могут обеспечить плавную работу актуальных приложений и обновленных версий операционных систем.

Устаревший процессор

Новые программы используют сложные алгоритмы и инструкции, с которыми старые чипы уже не справляются. Процессоры вроде серий Snapdragon 400 или 600, а также бюджетные аналоги MediaTek не поддерживают современные графические библиотеки, защитные технологии и новые кодеки, например AV1 для YouTube или Netflix. В таком случае речь идет уже не просто о "торможении", а о технической несовместимости.

Некачественное изображение на экране

Дисплеи с HD+ или более низким разрешением давно не соответствуют текущим стандартам. На таких экранах заметны "зубчатые" буквы и размытые изображения, а низкая плотность пикселей создает эффект старого телевизора. В результате чтение и просмотр контента быстрее утомляют глаза.

Отсутствие обновлений системы

Если производитель прекратил поддержку модели, смартфон больше не получает обновлений безопасности. Любые найденные уязвимости остаются открытыми, и устройство становится легкой добычей для вирусов, фишинговых атак и вредоносных сайтов. Под угрозой оказываются личные данные, банковские карты и частные переписки.

Невозможность установить новые приложения

Популярные программы вроде Zoom, Skype и другие постепенно "отпадают" — разработчики больше не оптимизируют свои продукты под устаревшие системы, чтобы не тратить ресурсы. В итоге ваш телефон постепенно выходит из "игры" и перестает соответствовать современным сценариям использования.

Напомним, в конце 2000-х смартфоны напоминали персональный конструктор: их можно было перепрошивать, снимать ограничения и настраивать буквально каждую мелочь под себя. Современные устройства стали значительно стабильнее и безопаснее, однако вместе с этим пользователи потеряли значительную часть контроля над системой.

Также мы писали, что на рынке все чаще встречаются восстановленные смартфоны, и в этом нет ничего плохого, если работа выполнена качественно. Но важно уметь отличить сертифицированное восстановление от устройства, которое собрано из случайных деталей, чтобы не переплатить за гаджет с сомнительной историей и скрытыми дефектами.