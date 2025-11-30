Час відмовитися від них — чому смартфони більше не потребують захисних плівок

Наклеювання захисного скла на екран смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні смартфони отримали значно міцніші екрани та корпуси, тому постійна потреба в захисних плівках поступово зникає. Для більшості актуальних моделей додаткова плівка перетворилась радше на звичку, ніж на реальну необхідність.

Про це пише Gizmochina.

Чому сучасним смартфонам дедалі рідше потрібна плівка

Виробники посилюють не лише захисне скло, а й конструкцію корпусу загалом. Частина пристроїв навіть проходить сертифікації на витривалість за "військовими" стандартами, тож короткі падіння і удари для них уже не такі критичні. На цьому фоні тонкий пластиковий шар більшості плівок майже не відіграє ролі під час реальних ударів, а ризик подряпати екран ключами чи монетами помітно знизився саме завдяки вдосконаленим матеріалам дисплея.

Окрема проблема — якість зображення. Захисні плівки з часом тьмяніють, покриваються дрібними подряпинами та плямами, через що картинка має гірший вигляд, ніж на "рідному" склі. Це особливо відчутно під час перегляду фотографій і відео на якісних екранах. Якщо ж є страх перед випадковим падінням, практичнішим рішенням часто стає чохол із трохи піднятим бортиком навколо дисплея — хоча й він уже не завжди є суворою необхідністю.

Свою роль відіграють і сервісні програми виробників. Компанії розширюють можливості ремонту й обслуговування: у Apple це AppleCare+, у Samsung — власні сервісні рішення. У разі пошкодження екрана смартфон можна відносно швидко відновити без надмірних витрат, що додає ще один аргумент проти обов'язкової потреби в захисній плівці на кожному пристрої.

