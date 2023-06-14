Відстрочка від мобілізації — адвокат попередив про нову "хитрість" ТЦК

Військовозобов'язані в ТЦК та СП. Фото: ООТЦК та СП

Вже 16-й місяць в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Військовозобов'язані отримують повістки й мають явитися до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Деякі громадяни мають відстрочку від призову й повідомляють про це, відправляючи до територіальних центрів рекомендовані листи.

Як заявив адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі, деякі ТЦК відмовляється забирати з поштових відділень рекомендовані листи, таким чином фактично саботуючи право людини на відстрочку. Як бути у такому разі, розбираємося далі в матеріалі.

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Адвокат каже, раніше юристи рекомендували надсилати документи, що надають право на відстрочку, поштою — рекомендованим листом з описом. Але ТЦК досить часто не забирають таких листів. Чекаючи, коли громадянин сам прийде до територіального центру.

За словами правозахисника, одна з досить поширених практик співробітників ТЦК, коли під час оновлення облікових даних вони відмовляються брати документи, пов'язані з відстрочкою. Натомість запевняють, що приймуть ці документи після проходження ВЛК (військово-лікарської комісії).

"Хоча це нічим не визначено, бо перший етап — це оновлення облікових даних і з'ясування підстав для відстрочки. Але нас і вас всілякими способами заштовхують на ВЛК, щоб після її проходження одразу вручити мобілізаційне розпорядження", — каже Сімутін.

За його словами, після цього особа де-факто вже мобілізована й не може довести той факт, що вона вчасно повідомила ТЦК про наявність підстав, за яких не підлягає призову.

"І правди потім не знайти, адже суди в даній категорії справ займають позицію ТЦК", — запевняє адвокат.

Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: ООТЦК та СП

Що робити у такому разі?

Сімутін радить у такій ситуації надсилати скаргу до обласного ТЦК з поясненнями. Також слід телефонувати на гарячу урядову лінію МО 0 800 500 442.

Ви повинні зафіксувати, що вчасно та належним чином повідомили ТЦК про наявність у вас підстав для відстрочення.

"Чим більше буде таких звернень, то швидше їх "приколи" припиняться", — резюмував правозахисник.

Раніше ми розповідали, як українцям слід правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК та СП вимагають пред'явити військовий квиток та чи мають вони на це право.

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