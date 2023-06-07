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ТЦК хитрують з повістками: адвокат порадив, як уникнути пастки

7 червня 2023 17:48
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Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація 2023 — адвокат розказав про нові хитрощі ТЦК та як з ними боротися
Українські призовники в ТЦК та СП. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Вже другий рік в країні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Військовозобов'язані чоловіки щоденно отримують повістки. Проте часом трапляються випадки, коли ТЦК та СП хитрують й намагаються оповістити про явку до територіального центру неналежним чином. 

Так, адвокат Роман Сімутін розказав про випадки, коли повістки приходять у вигляді СМС-повідомленнь. Як правильно діяти у такому випадку та яким чином реагувати, далі в матеріалі. 

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За словами правозахисника, його клієнту, який судився з ТЦК з приводу неявки по повістці, прийшло СМС-повідомлення, в якому було вказано наступне:

"У зв’язку з тим, що Ви своїм підписом підтвердили володіння даним номером, повідомляю про необхідність прибуття такого то числа, до такого то ТЦК, для уточнення облікових даних та проходження ВЛК". 

 

Повістка по СМС — що треба знати українцям
Повістка через СМС. Фото: freepik.com

Що робити при отриманні повістки через СМС

Адвокат підкреслив, що українці мають повне право ніяк не реагувати на такий вид повістки. Адже цей документ має вручатися виключно особисто в руки та під підпис або рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

"Це закріплено в тій суперечливій ухвалі Кабміну від 30.12.2022 року №1487. Але навіть там не наважилися прописати за СМС-ки, телефонні дзвінки, Viber, Telegram як належну форму повідомлення про виклик", — зазначив Сімутін.

Водночас правозахисник зазначив, що не здивується, якщо ТЦК спробують виписати штраф за неявку за повісткою у вигляді SMS-повідомлення. Проте у такому разі слід звертатися до адвоката, суду та відстоювати свої права.

 

Раніше ми розповідали про те, що лише два способи вручення повістки є законними в Україні.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати

Також, ми повідомляли, що адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

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