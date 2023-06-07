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ТЦК хитрят с повестками: адвокат посоветовал, как избежать ловушки

7 июня 2023 17:48
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация 2023 — адвокат рассказал о новых уловках ТЦК и как с ними бороться
Украинские призывники в ТЦК и СП. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Уже второй год в стране продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Военнообязанные мужчины ежедневно получают повестки. Однако иногда бывают случаи, когда ТЦК и СП хитрят и пытаются оповестить о явке в территориальный центр ненадлежащим образом.

Так, адвокат Роман Симутин рассказал о случаях, когда повестки приходят в виде СМС-сообщений. Как правильно действовать в таком случае и как реагировать, далее в материале.

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Повестка по СМС — что нужно знать украинцам

По словам правозащитника, его клиенту, судившемуся с ТЦК по поводу неявки по повестке, пришло СМС-сообщение, в котором было указано следующее:

"В связи с тем, что Вы своей подписью подтвердили владение данным номером, сообщаю о необходимости прибытия такого-то числа, в такой-то ТЦК, для уточнения учетных данных и прохождения ВЛК".

 

Повестка по СМС — что нужно знать украинцам
Повестка через СМС. Фото: freepik.com

Что делать при получении повестки через СМС

Адвокат подчеркнул, что украинцы имеют полное право никак не реагировать на такой вид повестки. Ведь этот документ должен вручаться исключительно лично в руки и под подпись или заказным письмом с уведомлением о вручении.

"Это закреплено в том противоречивом определении Кабмина от 30.12.2022 года №1487. Но даже там не решились прописать за СМС-ки, телефонные звонки, Viber, Telegram как надлежащую форму сообщения о вызове", — отметил Симутин.

В то же время, правозащитник отметил, что не удивится, если ТЦК попытаются выписать штраф за неявку по повестке в виде SMS-сообщения. Однако в таком случае следует обращаться к адвокату, суду и отстаивать свои права.

 

Ранее мы рассказывали о том, что только два способа вручения повестки законны в Украине.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы сообщали, что адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не стоит бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

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