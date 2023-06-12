Повістку підписав родич військовозобов'язаного — чи це законно

Вручення повістки військовозобов'язаній особі в Україні. Фото: google.com

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня, а отже військовозобов'язаним й надалі вручатимуть повістки. Тому чоловікам слід знати про свої права та про законні способи вручення цього документу.

Чи вважається дійсною повістка, яку отримав та підписав родич військовозобов'язаної особи, розбираємося далі в матеріалі.

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Так, згідно з чинним законодавством України, повістка вважається належно врученою, якщо дотримані такі умови:

документ був заповнений заздалегідь і в нього були внесені всі дані особи, яка викликається (обов'язково перевіряйте повістку на правильність заповнення;

повістка повинна бути підписана особисто військовозобов'язаним.

Вручення повістки військовозобов'язаній особі в Україні. Фото: google.com

У яких випадках родичі можуть отримувати повістку замість військовозобов'язаного

Юрист Максим Шинжирбаєв в ефірі "7 телеканал Одеса" заявив, що родичі можуть отримувати повістку замість військовозобов'язаного лише у разі, якщо вони проживають разом і є повнолітніми (виповнилося 18 років). Тобто, якщо чоловік постійно проживає разом з батьками, то батько чи мати можуть отримати цей документ замість нього.

Коли отримання повістки родичем є незаконним

За словами Шинжирбаєва, якщо військовозобов'язаний проживає окремо від батьків, однак прописаний у їхньому помешканні, вручення повістки через родича вважатиметься незаконним.

"Лише, якщо достеменно відомо, що особа там мешкає постійно. Не прописана, а саме мешкає", — пояснив адвокат.

Вручення повістки через родичів — що кажуть адвокати

У цьому питанні думки правозахисників дещо розійшлися. Й інші правознавці з позицією Шинжирбаєва не погоджуються.

Так адвокатка Марина Бекало вказує, постанова КМУ №1478 містить затверджену форму повісток, бланк якої передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки.

Вказаною постановою також встановлений порядок вручення таких повісток військовозобов'язаним, а саме: вручення повісток під їх особистий підпис за місцем проживання (пункт 32 постанови).

"Іншого порядку вручення повісток, зокрема через родичів, друзів або сусідів, як саме і в публічних місцях, постанова КМУ 1487 не містить", — підкреслила вона.

Адвокат Андрій Новак підтримує думку своєї колеги й також неодноразово зазначав, що через родичів повістки вручати не можуть, оскільки це не передбачено жодною нормою — ні законом, ні іншим нормативно-правовим актом.

Наприклад, якщо родичі призовника отримають повістку за нього і підпишуть її, немає гарантій, що повістку передадуть йому. І у разі якщо призовник не з’явиться у ТЦК у зазначений термін, не зрозуміло, на кого покладати відповідальність за це.

Це підтверджує й адвокатка Вікторія Кравченко, відомість про фактичне місце проживання не означає, що передати повістку можна родичу військовозобов'язаного.

"Це документ, який виписують на конкретну особу, конкретного чоловіка, і ось там внизу вказано особистий підпис громадянина. Увага! Особистий підпис громадянина, а не дружини, матері, баби, батька, сина, дочки, брата і так далі", — підкреслила Кравченко.

Раніше начальниця пресслужби Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко розповіла про порядок вручення повісток.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть призвати на фронт працівників ТЦК та СП.

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