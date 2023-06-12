Повестку подписал родственник военнообязанного — законно ли это

Вручение повестки военнообязанному лицу в Украине. Фото: google.com

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа, а значит, военнообязанным и в дальнейшем будут вручать повестки. Поэтому мужчинам следует знать о своих правах и законных способах вручения этого документа.

Считается ли действительной повестка, полученная и подписанная родственником военнообязанного лица, разбираемся далее в материале.

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Так, согласно действующему законодательству Украины, повестка считается надлежащим образом врученной, если соблюдены следующие условия:

документ был заполнен заранее и в него были внесены все данные вызываемого лица (обязательно проверяйте повестку на правильность заполнения);

повестка должна быть подписана лично военнообязанным.

Вручение повестки военнообязанному лицу в Украине. Фото: google.com

В каких случаях родственники могут получать повестку вместо военнообязанного

Юрист Максим Шинжирбаев в эфире "7 телеканал Одесса" заявил, что родственники могут получать повестку вместо военнообязанного только в том случае, если они проживают вместе и являются совершеннолетними (исполнилось 18 лет). То есть если мужчина постоянно проживает вместе с родителями, то отец или мать могут получить этот документ вместо него.

Когда получение повестки родственником является незаконным

По словам Шинжирбаева, если военнообязанный проживает отдельно от родителей, однако прописан в их доме, вручение повестки через родственника будет считаться незаконным.

"Только, если доподлинно известно, что лицо там проживает постоянно. Не прописано, а именно проживает", — пояснил адвокат.

Вручение повестки через родственников — что говорят адвокаты

В этом вопросе мнения правозащитников несколько разошлись. И другие правоведы с позицией Шинжирбаева не согласны.

Так адвокат Марина Бекало указывает, что постановление КМУ № 1478 содержит утвержденную форму повесток, бланк которой предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки.

Указанным постановлением также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

"Другого порядка вручения повесток, в частности из-за родственников, друзей или соседей, как именно и в публичных местах, постановление КМУ 1487 г. не содержит", — подчеркнула она.

Адвокат Андрей Новак поддерживает мнение своей коллеги и также неоднократно отмечал, что через родственников повестки вручать не могут, поскольку это не предусмотрено ни одной нормой ни законом, ни другим нормативно-правовым актом.

К примеру, если родственники призывника получат повестку за него и подпишут ее, нет гарантий, что повестку передадут ему. И если призывник не явится в ТЦК в указанный срок, не понятно, на кого возлагать ответственность за это.

Это подтверждает и адвокат Виктория Кравченко, ведомость о фактическом месте жительства не означает, что передать повестку можно родственнику военнообязанного.

"Это документ, который выписывают на конкретное лицо, конкретного мужчину, и вот там внизу указана личная подпись гражданина. Внимание! Личная подпись гражданина, а не жены, матери, бабушки, отца, сына, дочери, брата и так далее", — подчеркнула Кравченко.

Ранее начальница пресс-службы Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко рассказала о порядке вручения повесток.

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