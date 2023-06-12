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Чи можуть призвати на фронт працівників ТЦК — відповідь юриста

12 червня 2023 06:40
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Чи можуть призвати на фронт працівників військкоматів - роз'яснення юриста
Виклик до ТЦК та СП. Фото: ООТЦК та СП
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

В Україні триває загальна мобілізація: територіальні центри комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) роздають повістки військовозобов’язаним. На жаль, при цьому працівники ТЦК не завжди діють згідно з законом: наприклад, намагаються надіслати повістку через СМС або навіть незаконно затримують людей, схиляючи до підписання добровільної згоди на проходження служби.

Новини.LIVE вирішили поцікавитися, чи можуть отримати повістку ті, хто сам роздає повістки — іншими словами, чи підлягають мобілізації працівники ТЦК.

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Конкретні випадки можуть бути різними, але у деякому сенсі персонал ТЦК вже можна вважати мобілізованими, каже керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

"Наприклад, у ТЦК та СП та штабах можуть працювати мобілізовані особи, обмежено придатні до військової служби. Така категорія мобілізованих не може виконувати бойові завдання, але вони здатні працювати в тилу", — пояснив Ясько в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

Однак далеко не всі працівники військкоматів мають статус обмежено придатних.

"Якщо працівник ТЦК не має такого статусу, то в теорії такі особи можуть заміняти бійців з передової, які тимчасово непридатні для виконання бойових завдань", — зазначив юрист.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, як діяти у випадку, якщо вас незаконно утримують у військкоматі, та за яких умов військовозобов’язаний має право відмовитися брати повістку.

Також юристи роз’яснили, чи законно роздавати повістки на блокпостах.

Нагадаємо, 30 травня Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років. Також з 1 червня правила призову стали більш жорсткими.

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