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Чи можна оскаржити повістку на блокпості: підказка для українців

8 червня 2023 04:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи можна оскаржити повістку на блокпості: підказка для українців
Чоловік заповнює повістку. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українці можуть отримати повістку будь-де у зв'язку з тим, що немає чітко вказаних місць, де їх можна роздавати. Однак є ситуації, коли повістку можна оскаржити.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Коли можна відмовитися від повістки

Якщо ви отримали повістку на блокпості, треба йти до військкомату. Але документ можна оскаржити, якщо є підстави. Для цього зверніться до ТЦК, Міноборони або Нацполіції.

Оскаржити можна, якщо повістка була неправильно заповнена або ж це робила неуповноважена особа, наприклад, військові на блокпостах, митники чи поліцейські. Тобто повістку має заповнювати уповноважена людина від військового комісаріату або представники органу місцевого самоврядування.

Як правильно оскаржити повістку

Коли відмовляєтеся від повістки, то в присутності двох свідків слід написати відповідну заяву із зазначеними причинами відмови. 

Однак варто враховувати, що також є відповідальність за відмову від повістки. Так, військовозобов'язаний може понести адміністративну відповідальність, якщо не зʼявиться до ТЦК після отримання правильно заповненої повістки для визначення призначення у воєнний час. Якщо ви уникаєте вступу до Збройних Сил України, це може призвести до кримінальної відповідальності. 

Нагадаємо, що не всі посадові особи мають право вручати військовозобов’язаним повістки з вимогою явитися до територіального центру комплектації. Отже, існують випадки, коли ви маєте право відмовитися від отримання на цілком законних підставах.

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