Можно ли оспорить повестку на блокпосте: подсказка для украинцев

Человек заполняет повестку. Фото: google.com

Украинцы могут получить повестку где угодно в связи с тем, что нет четко указанных мест, где их можно раздавать. Однако есть ситуации, когда повестку можно оспорить.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Когда можно отказаться от повестки

Если вы получили повестку на блокпосте, нужно идти в военкомат. Но документ можно обжаловать, если есть основания. Для этого обратитесь в ТЦК, Минобороны или Нацполицию.

Обжаловать можно, если повестка была неправильно заполнена или это делало неуполномоченное лицо, например, военные на блокпостах, таможенники или полицейские. То есть, повестку должен заполнять уполномоченный человек от военного комиссариата или представители органа местного самоуправления.

Как правильно обжаловать повестку

Если вы отказываетесь от повестки, то в присутствии двух свидетелей следует написать соответствующее заявление с указанными причинами отказа.

Однако следует учитывать, что также есть ответственность за отказ от повестки. Так, военнообязанный может понести административную ответственность, если не явится в ТЦК после получения правильно заполненной повестки для определения назначения в военное время. Если вы избегаете вступления в Вооруженные силы Украины, это может привести к уголовной ответственности.

Напомним, что не все должностные лица вправе вручать военнообязанным повестки с требованием явиться в территориальный центр комплектации. Следовательно, есть случаи, когда вы имеете право отказаться от получения на вполне законных основаниях.