Могут ли призвать на фронт работников военкоматов - разъяснение юриста

Могут ли призвать на фронт сотрудников ТЦК — ответ юриста
В Украине идет общая мобилизация: территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) раздают повестки военнообязанным. К сожалению, при этом сотрудники ТЦК не всегда действуют по закону: например, пытаются прислать повестку по СМС или даже незаконно задерживают людей, склоняя к подписанию добровольного согласия на прохождение службы.
Новини.LIVE решили поинтересоваться, могут ли получить повестку те, кто сам раздает повестки — иными словами, подлежат ли мобилизации работники ТЦК.
Повестка за повестку
Конкретные случаи могут быть разными, но в некотором смысле персонал ТЦК уже можно считать мобилизованными, говорит управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.
"Например, в ТЦК и СП и штабах могут работать мобилизованные лица, ограниченно пригодные к военной службе. Такая категория мобилизованных не может выполнять боевые задания, но способны работать в тылу", — пояснил Ясько в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.
Однако далеко не все работники военкоматов имеют статус ограниченно пригодных.
"Если работник ТЦК не имеет такого статуса, то в теории такие лица могут заменять бойцов с передовой, временно непригодных для выполнения боевых задач", — отметил юрист.
Напомним, ранее Новини.LIVE писали, как поступать в случае, если вас незаконно удерживают в военкомате, и при каких условиях военнообязанный имеет право отказаться брать повестку.
Также юристы разъяснили, законно ли раздавать повестки на блокпостах.
Напомним, 30 мая Верховная Рада приняла закон, уменьшающий предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Также с 1 июня правила призыва стали более жесткими.