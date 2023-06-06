Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Призов до ЗСУ: порядок вручення повісток arrow

Призов до ЗСУ: порядок вручення повісток

6 червня 2023 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Призов до ЗСУ: порядок вручення повісток
Військові квитки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація. Зараз термін дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації подовжений до 18 серпня 2023 року. Відтак, до лав ЗСУ можуть бути призвані усі військовозобов'язані

У Територіальному центрі комплектування розповіли, як здійснюється порядок вручення повісток. Про це йдеться у блозі керівниці пресслужби Львівського обласного ТЦК та соціальної підтримки Марії Левко.

Читайте також:

За її словами, є різні види повісток. 

Види повісток

  • Повістка для уточнення даних:  вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо.
  • Повістка на проходження військово-лікарської комісії: повістка зобов'язує пройти медичне обстеження. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
  • Повістка для призову на строкову військову службу: передбачає призов на строкову військову службу. 

Порядок видачі повістки

  • Повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років. 
  • Повістку можуть вручити особисто в руки: на вулиці, блокпосту, робочому місці, чи за місцем проживання. Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків
  • Вручати повістку може представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний, управителі багатоквартирних будинків.
  • У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи й в разі запиту надавати їх для перевірки уповноваженій особі. 

Нагадаємо, Європейська комісія не планує запроваджувати обмеження для в'їзду до ЄС українських чоловіків призовного віку.Про це заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йогансон.

Також ми писали, що в Україні є категорії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон навіть під час воєнного стану та загальної мобілізації. Проте бувають випадки, коли їм можуть відмовити у цьому та не випустити з країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB