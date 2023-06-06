Призов до ЗСУ: порядок вручення повісток

Військові квитки. Фото: Google

В Україні триває загальна мобілізація. Зараз термін дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації подовжений до 18 серпня 2023 року. Відтак, до лав ЗСУ можуть бути призвані усі військовозобов'язані.

У Територіальному центрі комплектування розповіли, як здійснюється порядок вручення повісток. Про це йдеться у блозі керівниці пресслужби Львівського обласного ТЦК та соціальної підтримки Марії Левко.

Читайте також:

За її словами, є різні види повісток.

Види повісток

Повістка для уточнення даних: вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії: повістка зобов'язує пройти медичне обстеження. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Повістка для призову на строкову військову службу: передбачає призов на строкову військову службу.

Порядок видачі повістки

Повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років.

Повістку можуть вручити особисто в руки: на вулиці, блокпосту, робочому місці, чи за місцем проживання. Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків

Вручати повістку може представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний, управителі багатоквартирних будинків.

У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи й в разі запиту надавати їх для перевірки уповноваженій особі.

Нагадаємо, Європейська комісія не планує запроваджувати обмеження для в'їзду до ЄС українських чоловіків призовного віку.Про це заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йогансон.

Також ми писали, що в Україні є категорії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон навіть під час воєнного стану та загальної мобілізації. Проте бувають випадки, коли їм можуть відмовити у цьому та не випустити з країни.