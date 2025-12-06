Відео
Головна Технології Зелений та помаранчевий індикатор на iPhone — що вони означають

Зелений та помаранчевий індикатор на iPhone — що вони означають

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 12:32
Помаранчева та зелена крапки на iPhone — що означають ці індикатори
Зелений індикатор на екрані iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

На iPhone у правому верхньому куті екрана можна помітити маленькі помаранчеві та зелені крапки, на які більшість користувачів навіть не звертає уваги. Насправді ці індикатори створені для того, щоб зробити використання мікрофона та камери прозорим і захистити вашу приватність.

Про це пише iTechua.

Читайте також:

Як працюють індикатори доступу до мікрофона та камери

Помаранчева крапка сигналізує про те, що якийсь застосунок у цей момент використовує мікрофон. Зелена крапка означає доступ до камери або одночасне використання камери й мікрофона. Ця функція з'явилася в iOS 14 у 2020 році та показує, коли будь-який застосунок, навіть у фоні, отримує доступ до ваших даних.

Ідея таких індикаторів з'явилася після гучних скандалів навколо застосунків, які таємно прослуховували користувачів для формування рекламних пропозицій. Apple зробила маркери помітними, щоб люди одразу бачили, коли й хто з програм звертається до мікрофона чи камери. Кольори підібрали так, щоб їх легко було розгледіти навіть побіжним поглядом.

Пізніше подібну функцію додали й в Android — це сталося у 2021 році. Однак там індикатори менш помітні, а деякі виробники взагалі відмовляються від них. На це впливають як більш відкрита природа Android, так і бізнес-моделі, пов'язані з рекламою.

Наявність таких крапок особливо корисна, коли ви записуєте голосові повідомлення чи відео: ви завжди бачите, що мікрофон або камера активні. Якщо ж індикатор з'являється без очевидної причини, варто перевірити, який застосунок отримав доступ. На iPhone це можна зробити через шторку керування, а в налаштуваннях конфіденційності — обмежити дозволи для окремих програм. За потреби камеру можна додатково закрити фізичною заглушкою.

У майбутньому Apple планує розширити систему сповіщень, додавши індикатори доступу до місцеперебування, контактів та галереї. Android також поступово рухається у бік більшої прозорості. Експерти прогнозують, що подібні візуальні позначки стануть стандартом для всіх пристроїв.

Нагадаємо, незалежно від того, користуєтесь ви iPhone чи Android, поява літери "E" у верхній частині екрана може збентежити — замість 4G або LTE смартфон переходить на найповільніший тип мобільного інтернету, через що швидкість різко падає.

Також ми писали, що на деяких пристроях поруч з індикаторами мережі чи батареї з'являється літера "N" — і багато хто не знає, що вона означає.

телефони iPhone безпека мікрофон камера індикатор
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
