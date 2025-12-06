Оранжевая и зеленая точки на iPhone — что означают эти индикаторы

Зеленый индикатор на экране iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

На iPhone в правом верхнем углу экрана можно заметить маленькие оранжевые и зеленые точки, на которые большинство пользователей даже не обращает внимания. На самом деле эти индикаторы созданы для того, чтобы сделать использование микрофона и камеры прозрачным и защитить вашу приватность.

Об этом пишет iTechua.

Как работают индикаторы доступа к микрофону и камере

Оранжевая точка сигнализирует о том, что какое-то приложение в данный момент использует микрофон. Зеленая точка означает доступ к камере или одновременное использование камеры и микрофона. Эта функция появилась в iOS 14 в 2020 году и показывает, когда любое приложение, даже в фоне, получает доступ к вашим данным.

Идея таких индикаторов появилась после громких скандалов вокруг приложений, которые тайно прослушивали пользователей для формирования рекламных предложений. Apple сделала маркеры заметными, чтобы люди сразу видели, когда и кто из программ обращается к микрофону или камере. Цвета подобрали так, чтобы их легко было разглядеть даже беглым взглядом.

Позже подобную функцию добавили и в Android — это произошло в 2021 году. Однако там индикаторы менее заметны, а некоторые производители вообще отказываются от них. На это влияют как более открытая природа Android, так и бизнес-модели, связанные с рекламой.

Наличие таких точек особенно полезно, когда вы записываете голосовые сообщения или видео: вы всегда видите, что микрофон или камера активны. Если же индикатор появляется без очевидной причины, стоит проверить, какое приложение получило доступ. На iPhone это можно сделать через шторку управления, а в настройках конфиденциальности — ограничить разрешения для отдельных программ. При необходимости камеру можно дополнительно закрыть физической заглушкой.

В будущем Apple планирует расширить систему уведомлений, добавив индикаторы доступа к местонахождению, контактам и галерее. Android также постепенно движется в сторону большей прозрачности. Эксперты прогнозируют, что подобные визуальные отметки станут стандартом для всех устройств.

