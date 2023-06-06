Призыв в ВСУ: порядок вручения повесток

Военные билеты. Фото: Google

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В настоящее время срок действия военного положения в Украине и общей мобилизации продлен до 18 августа 2023 года. Следовательно, в ряды ВСУ могут быть призваны все военнообязанные.

В Территориальном центре комплектования рассказали, как производится порядок вручения повесток. Об этом говорится в блоге руководителя прессслужбы Львовского областного ТЦК и социальной поддержки Марии Левко.

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По ее словам, есть разные виды повесток.

Виды повесток

Повестка для уточнения данных: вручается для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии: повестка обязывает пройти медицинское обследование. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

Повестка на призыв на срочную военную службу: предусматривает призыв на срочную военную службу.

Порядок выдачи повестки

Повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

Повестку могут вручить лично в руки: на улице, блокпосту, рабочем месте или по месту жительства. Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей

Вручать повестку может представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, управители многоквартирных домов.

В военное время нужно всегда носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу.

Напомним, Европейская комиссия не планирует вводить ограничения для въезда в ЕС украинских мужчин призывного возраста. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йогансон.

Также мы писали, что в Украине есть категории мужчин, имеющих право на выезд за границу даже во время военного положения и общей мобилизации. Однако бывают случаи, когда они могут отказать в этом и не выпустить из страны.