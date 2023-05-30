Як буде проходити мобілізація у червні — зміни у врученні повісток

Вручення повісток призовникам в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard

З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, які подовжили до 18 серпня 2023 року. Наразі повістки видають більш активно. На додаток, українців попередили, що правила призову з 1 червня стануть ще жорсткішими й уникнути служби в армії, якщо на те немає поважних причин, стане неможливо.

Що зміниться для військовозобов'язаних цього літа та кому вручатимуть повістки, розповідаємо далі в матеріалі.

Читайте також:

Що треба знати про посилення мобілізації в Україні

Згідно із законодавством, мобілізація в Україні може бути лише частковою або загальною. Так званої "повної" мобілізації не існує.

Станом на сьогодні в Україні триває проведення загальної мобілізації, яку ввів президент Володимир Зеленський від 24 лютого 2022 року.

Також варто знати, що співробітники ТЦК за наказом свого безпосереднього керівника можуть активніше патрулювати громадські місця та вручати повістки чоловікам віком від 18 до 60 років.

Призов на військову службу. Фото: google.com

Повістки вручатимуть не тільки представники ТЦК

Окрім співробітників ТЦК вручати повістки також зможуть представники інших силових органів та органів влади. Мова йде про:

співробітників СБУ;

співробітників Служби зовнішньої розвідки;

представників місцевих органів влади;

керівників підприємств, установ та організацій.

Де військовозобов'язані можуть отримати повістку

Оскільки чинним законодавством не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть вручити в будь-якому місці.

При цьому з 1 червня співробітники ТЦК зможуть вручати повістки всім чоловікам — незалежно від того, хто до якого військкомату приписаний.

Після вручення повісток громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників ТЦК та СП.

Якщо військовозобов'язаний має відстрочення від призову під час мобілізації, йому однаково можуть вручити повістку, тому що вручення повістки не дорівнює автоматичній мобілізації. Така особа повинна прибути на виклик та надати документальне підтвердження відстрочення.

Вручення повісток призовникам в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Хто підлягає мобілізації

Адвокат Тарас Никифорчук зазначив, що в літній період мобілізувати в першу чергу будуть тих, хто має бойовий досвід або тих, хто вже проходив службу в армії.

З 1 червня підлягатимуть мобілізації такі категорії громадян:

придатні за станом здоров’я віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби;

придатні за станом здоров’я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану віком від 27 до 60 років з та без досвіду військової служби;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років (власники "білого квитка"), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не здійснювали тяжкий злочин.

Як повідомляє адвокат, деякі категорії військовозобов'язаних можуть призвати до армії лише з їхньої волі. Це стосується наступних осіб:

людей з інвалідністю;

українців, які мають відстрочку за сімейними обставинами;

осіб, які здобувають освіту або продовжують професійну діяльність.

За словами адвоката є ще одна "цікава" категорія. До неї входять чоловіки віком від 18 до 27 років, та жінки, які раніше проходили військову службу.

"Ці люди можуть лише добровільно підписати контракт зі Збройними силами України", — заявив Никифорчук.

На сьогодні примусово не можуть бути мобілізованими:

чоловіки старше 60 років;

громадяни, непридатні до військової служби;

громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації.

Призов на військову службу. Фото: google.com

Вдосконалення процесу проходження медогляду

Щоб було менше ухилянтів, тепер в Україні діє єдина електронна медична система. Тобто всі медичні заклади й лікарі, які працюють при військкоматах мають єдину електронну систему де можуть подивитися всю історію хвороби мобілізованого. Якщо там нічого немає, а мобілізований демонструє довідку про раптову важку недугу, то його будуть направляти на додаткові обстеження.

Де можуть вимагати від військовозобов’язаних документи про постановку на облік до ТЦК

Документи про постановку на військовий облік в першу чергу необхідно буде пред'являти при:

перетині кордону;

прийомі на роботу;

зарахуванні на навчання.

В разі одруження РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення, з відміткою про наявність військово-облікового документа. Але якщо такого документа немає, заяву у РАЦС приймають.

Що стосується медичних послуг, жодних обмежень щодо лікування військовозобов’язаного в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві не існує.

Військовий квиток. Фото: google.com

Раніше ми писали, кого не можуть призвати на службу в армію навіть за власним бажанням.

Нагадаємо, ми повідомляли, як має проходити мобілізація осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та чи зберігаються соціальні виплати по безробіттю.

Також ми розповідали, чи можна уникнути мобілізації, якщо у військовозобов'язаного подвійне громадянство.