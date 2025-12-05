Що буде з курсом долара і євро найближчим часом — прогноз

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці ретельно слідкують за ситуацією на валютному ринку, аби вигідно здійснювати обмінні операції з купюрами долара і євро. Початок грудня 2025 року приніс незначну девальвацію гривні, а наступного тижня прогнозують коридор за головною парою в межах від 1,16-1,17 дол./євро.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чого очікувати від курсу валют в Україні найближчим часом.

Що буде з курсом долара

Наприкінці листопада офіційний курс гривні до долара оновив історичний максимум і зафіксувався на рівні 42,40 грн/дол. Перший тиждень грудня минув у коливаннях між показниками 42,19 і 42,34 грн/дол. Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що висхідна тенденція продовжиться найближчим часом.

"Зниження курсу не буде. Я прогнозую поступове зростання вартості до рівня 42,50 грн/дол., з чим, можливо, Україна завершить 2025 рік. Адже місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала вийти на 45 грн/дол. до кінця 2026-го", — зазначив фахівець.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Певна реакція валютного ринку очікується з огляду на чергове засідання Федеральної резервної системи США, яке заплановане на 10 грудня. До того часу відчутних коливань на ринку не буде, але в разі зниження базової ставки не виключені курсові зрушення.

Загалом передбачається динаміка офіційного курсу гривні до долара в межах 42,10-42,55 грн/дол. наступного тижня. На готівковому ринку американська валюта може коштувати від 42,15 до 42,80 грн/дол., враховуючи традиційний спред 20-25 копійок.

Чого чекати від курсу євро

На початку грудня офіційний курс гривні до євро піднявся до рекордної позначки з липня 2025 року — 49,31 грн. Це пояснюється динамікою в головній валютній парі: у листопаді показники коливалися в діапазоні 1,15-1,16 дол./євро, а грудень почався зі зростання до 1,17 дол./євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Олексій Плотніков не прогнозує різкого дорожчання найближчим часом, адже ситуація на ринку стабілізувалася і до кінця поточного року не очікується жодних потрясінь. Знову таки, залежно від позиції ФРС, офіційний курс в Україні може похитнутися, але зміни будуть незначними.

Українцям варто готуватися до вартості євро в діапазоні від 49 до 49,70 грн на готівковому ринку. Враховуючи спред 20-30 копійок, можна очікувати коливання офіційного курсу в межах 48,90-49,50 грн. Це за умови збереження співвідношення 1,16-1,17 дол./євро найближчим часом.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ утримує курс долара завдяки регулярним валютним інтервенціям, без яких гривня могла б упасти до гіпотетичних 143 грн/дол. Така схема дозволяє підтримувати ринок і підвищувати гнучкість курсу.

Також ми писали, що в Україні та світі недійсними залишаються купюри долара, випущені до 1914 року. Банкноти, надруковані пізніше, є повністю платоспроможними, хоча в готівковому обігу не перебувають.