Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Долар і євро в передчутті свят — чого чекати від курсу валют

Долар і євро в передчутті свят — чого чекати від курсу валют

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 17:12
Що буде з курсом долара і євро найближчим часом — прогноз
Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці ретельно слідкують за ситуацією на валютному ринку, аби вигідно здійснювати обмінні операції з купюрами долара і євро. Початок грудня 2025 року приніс незначну девальвацію гривні, а наступного тижня прогнозують коридор за головною парою в межах від 1,16-1,17 дол./євро.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чого очікувати від курсу валют в Україні найближчим часом.

Реклама
Читайте також:

Що буде з курсом долара

Наприкінці листопада офіційний курс гривні до долара оновив історичний максимум і зафіксувався на рівні 42,40 грн/дол. Перший тиждень грудня минув у коливаннях між показниками 42,19 і 42,34 грн/дол. Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що висхідна тенденція продовжиться найближчим часом.

"Зниження курсу не буде. Я прогнозую поступове зростання вартості до рівня 42,50 грн/дол., з чим, можливо, Україна завершить 2025 рік. Адже місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала вийти на 45 грн/дол. до кінця 2026-го", — зазначив фахівець.

Долар і євро в передчутті свят — чого чекати від курсу валют - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Певна реакція валютного ринку очікується з огляду на чергове засідання Федеральної резервної системи США, яке заплановане на 10 грудня. До того часу відчутних коливань на ринку не буде, але в разі зниження базової ставки не виключені курсові зрушення.

Загалом передбачається динаміка офіційного курсу гривні до долара в межах 42,10-42,55 грн/дол. наступного тижня. На готівковому ринку американська валюта може коштувати від 42,15 до 42,80 грн/дол., враховуючи традиційний спред 20-25 копійок.

Чого чекати від курсу євро

На початку грудня офіційний курс гривні до євро піднявся до рекордної позначки з липня 2025 року — 49,31 грн. Це пояснюється динамікою в головній валютній парі: у листопаді показники коливалися в діапазоні 1,15-1,16 дол./євро, а грудень почався зі зростання до 1,17 дол./євро.

Долар і євро в передчутті свят — чого чекати від курсу валют - фото 2
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Олексій Плотніков не прогнозує різкого дорожчання найближчим часом, адже ситуація на ринку стабілізувалася і до кінця поточного року не очікується жодних потрясінь. Знову таки, залежно від позиції ФРС, офіційний курс в Україні може похитнутися, але зміни будуть незначними.

Українцям варто готуватися до вартості євро в діапазоні від 49 до 49,70 грн на готівковому ринку. Враховуючи спред 20-30 копійок, можна очікувати коливання офіційного курсу в межах 48,90-49,50 грн. Це за умови збереження співвідношення 1,16-1,17 дол./євро найближчим часом.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ утримує курс долара завдяки регулярним валютним інтервенціям, без яких гривня могла б упасти до гіпотетичних 143 грн/дол. Така схема дозволяє підтримувати ринок і підвищувати гнучкість курсу.

Також ми писали, що в Україні та світі недійсними залишаються купюри долара, випущені до 1914 року. Банкноти, надруковані пізніше, є повністю платоспроможними, хоча в готівковому обігу не перебувають.

курс валют курс долара курс євро обмінники обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації