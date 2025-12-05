Видео
Україна
Видео

Доллар и евро в предвкушении праздников — чего ждать от курса

Дата публикации 5 декабря 2025 17:12
Что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время — прогноз
Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы тщательно следят за ситуацией на валютном рынке, чтобы выгодно осуществлять обменные операции с купюрами доллара и евро. Начало декабря 2025 года принесло незначительную девальвацию гривны, а на следующей неделе прогнозируют коридор по главной паре в пределах от 1,16-1,17 долл./евро.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чего ожидать от курса валют в Украине в ближайшее время.

Что будет с курсом доллара

В конце ноября официальный курс гривны к доллару обновил исторический максимум и зафиксировался на уровне 42,40 грн/долл. Первая неделя декабря прошла в колебаниях между показателями 42,19 и 42,34 грн/долл. Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что восходящая тенденция продолжится в ближайшее время.

"Снижения курса не будет. Я прогнозирую постепенный рост стоимости до уровня 42,50 грн/долл., с чем, возможно, Украина завершит 2025 год. Ведь миссия Международного валютного фонда рекомендовала выйти на 45 грн/долл. к концу 2026-го", — отметил специалист.

Доллар и евро в предвкушении праздников — чего ждать от курса - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Определенная реакция валютного рынка ожидается в связи с очередным заседанием Федеральной резервной системы США, которое запланировано на 10 декабря. К тому времени ощутимых колебаний на рынке не будет, но в случае снижения базовой ставки не исключены курсовые сдвиги.

В целом предполагается динамика официального курса гривны к доллару в пределах 42,10-42,55 грн/долл. на следующей неделе. На наличном рынке американская валюта может стоить от 42,15 до 42,80 грн/долл., учитывая традиционный спред 20-25 копеек.

Чего ждать от курса евро

В начале декабря официальный курс гривны к евро поднялся до рекордной отметки с июля 2025 года — 49,31 грн. Это объясняется динамикой в главной валютной паре: в ноябре показатели колебались в диапазоне 1,15-1,16 долл./евро, а декабрь начался с роста до 1,17 долл./евро.

Доллар и евро в предвкушении праздников — чего ждать от курса - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Алексей Плотников не прогнозирует резкого удорожания в ближайшее время, ведь ситуация на рынке стабилизировалась и до конца текущего года не ожидается никаких потрясений. Опять же, в зависимости от позиции ФРС, официальный курс в Украине может пошатнуться, но изменения будут незначительными.

Украинцам нужно готовиться к стоимости евро в диапазоне от 49 до 49,70 грн на наличном рынке. Учитывая спред 20-30 копеек, можно ожидать колебания официального курса в пределах 48,90-49,50 грн. Это при условии сохранения соотношения 1,16-1,17 долл./евро в ближайшее время.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ удерживает курс доллара благодаря регулярным валютным интервенциям, без которых гривна могла бы упасть до гипотетических 143 грн/долл. Такая схема позволяет поддерживать рынок и повышать гибкость курса.

Также мы писали, что в Украине и мире недействительными остаются купюры доллара, выпущенные до 1914 года. Банкноты, напечатанные позже, являются полностью платежеспособными, хотя в наличном обращении не находятся.

