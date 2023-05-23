Мобілізація безробітних 2023 — як відбувається та чи зберігаються соцвиплати

Мобілізація безробітних в Україні. Фото: Новини.LIVE

Згідно з українським законодавством, за мобілізованим до лав ЗСУ обов'язково зберігається робоче місце та посада, якщо працевлаштування було офіційним. Призов безробітних також відбувається за певними правилами.

Як має проходити мобілізація осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та чи зберігаються соціальні виплати по безробіттю — розповідаємо далі в матеріалі.

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Зняття мобілізованого з обліку у центрі зайнятості

За нормою, особа, яка потрапила на службу до лав Збройних сил, має знятися з обліку у центрі зайнятості, оскільки фактично вона вже є зайнятою та працевлаштованою. До всього відвідувати центр зайнятості в цей час вона не зможе.

Відтак, на законодавчому рівні мобілізовані вже не безробітні.

Чи зберігаються виплати по безробіттю

Виплати по безробіттю припиняються, оскільки мобілізовані починають отримувати зарплату від держави як військовослужбовець ЗСУ.

Зняття мобілізованого з обліку у центрі зайнятості. Фото: Вечірній Київ

Як мобілізованому знятися з обліку в центрі зайнятості

Про отримання повістки та призов на військову службу необхідно повідомити фахівця служби, надавши йому документи, які це підтверджують.

На основі цих документів у центрі зайнятості приймається рішення про припинення реєстрації та припинення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям.

Чи можна після звільнення з армії стати на облік у центр зайнятості

Якщо після демобілізації особа знову стає безробітною, вона має право знову зареєструватися в центрі зайнятості.

Для цього необхідно буде звернутися у центр зайнятості та заново подати всі необхідні для реєстрації документи.

Важливо: розмір виплат по безробіттю буде розраховуватися вже відштовхуючись від зарплатні, яка була на останньому місці роботи, тобто службі у ЗСУ.

Варто зазначити, що безробітні можуть отримати допомогу, максимальний розмір якої становить 6700 грн. Мінімальна сума виплати — 1000 грн. Кошти нараховують впродовж 90 днів після реєстрації у Центрі зайнятості.

Мобілізація безробітних 2023. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, що чекати українцям від мобілізації в травні 2023 року та кого призиватимуть у першу чергу.

Раніше ми повідомляли, яких працівників не зможуть звільнити від призову, оскільки діє заборона на бронювання.

Також ми розповідали, хто підлягає бронюванню від мобілізації, кому дозволено бронювати та які діють терміни бронювання працівників.